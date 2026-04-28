「すべてにおいて駆け引きですね」得点力だけではない…日本代表エースが磨きをかける“守備の妙技”。「今日は意識的に、前に行かなかった」【現地発】

「すべてにおいて駆け引きですね」得点力だけではない…日本代表エースが磨きをかける“守備の妙技”。「今日は意識的に、前に行かなかった」【現地発】