12星座×タロット占い「蠍座（さそり座）」2026年4月27日（月）〜5月3日（日・祝）のあなたの運勢は？ 総合運・開運メッセージ
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座占い「2026年4月27日（月）〜5月3日（日・祝）の運勢占い」。12星座×タロットカードで占う「蠍座（さそり座）」のあなたの運勢は？ 12星座別の開運メッセージもお届けします。
（監修：東京・池袋占い館セレーネ所属・草磲健太（くさなぎ・けんた）さん）
■蠍座（さそり座）
カード：ペンタクルの8（正位置）
腕を磨いたぶんだけ評価が返ってくる週。感覚をやめて、手順を固定しよう。仕事も趣味も、毎回の質をそろえることが次の収入につながる。集中力は高いが執着も強い。一点突破で仕上げて、余計な比較はしないこと。反復が才能を実力に変える。
■監修者プロフィール：草磲健太（くさなぎ・けんた）
池袋占い館セレーネ所属。メンタルケアカウンセラー。鑑定件数は若い女性を中心に7,000件を超え、占いイベントやアプリの監修も手がける。また、イベントMCや声優としての活動もしており、芸能関係者の依頼も多い。
（監修：東京・池袋占い館セレーネ所属・草磲健太（くさなぎ・けんた）さん）
■蠍座（さそり座）
カード：ペンタクルの8（正位置）
■監修者プロフィール：草磲健太（くさなぎ・けんた）
池袋占い館セレーネ所属。メンタルケアカウンセラー。鑑定件数は若い女性を中心に7,000件を超え、占いイベントやアプリの監修も手がける。また、イベントMCや声優としての活動もしており、芸能関係者の依頼も多い。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
YouTube：https://youtu.be/UHrZuZcHTj4 https://youtu.be/UHrZuZcHTj4
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