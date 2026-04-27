男子ゴルフの香妻陣一朗の妻で、モデルの武井玲奈が２７日、自身のインスタグラムを更新。「久しぶりの連日観戦で 夫の戦ってる孤独な中での 環境の凄さを改めて実感」などとつづり、２６日まで開催された前沢杯（ＭＺ・ＧＣ＝パー７２）観戦を報告した。

⁡息子を抱く夫と、大会創設者の実業家・前澤友作氏との４ショットも投稿。「わかっているつもりでも改めて現場でみると色んな感情やリアルに触れ夫の凄さを感じる良い時間となりました」と生観戦の感想を記し、「そんな世界で戦いながらも家に帰ってきたら最高のパパで家族を愛してくれていることがどれほど凄く、ありがたいことなのかをもっと考えなければならないと強く強く思いました」と夫へ思いもつづった。

前澤氏ら関係者にも感謝した武井は、最後に「息子はパパの凄さをいつわかるかな…？？」とも。コース内に設けられたキッズエリアで遊ぶ息子の写真も投稿した。

大会で香妻は第２ラウンドを終えて首位タイに立つなど奮闘。４日間を終えて優勝こそ逃したが通算１９アンダーで５位タイだった。