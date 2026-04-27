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この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ティンカノランド」が、

「【アフター万博】タイが大阪にやってきた！見てるだけでも楽しすぎる」を公開した。



動画では、ルクア大阪の「キッチン＆マーケット（キチマ）」で開催中の

「タイ×キチマ ナイトマーケット」をレポート。



タイグルメや雑貨が並ぶ会場に足を踏み入れると、

思わず足を止めてしまう“かわいすぎるグッズ”や

日本ではあまり見かけない食材が続々登場。



さらに、買い物中に

“ちょっと嬉しい仕掛け”も発見…？



そのほかにも、会場内では

思わず二度見してしまうようなコラボメニューや

その場で楽しめる本格タイグルメも登場し、

まるで海外のマーケットに来たような雰囲気に。



見ているだけでも楽しいイベントだが、

実際に行く前に知っておきたいポイントもいくつかあるようで…？



大阪で気軽にタイ気分を味わえるこのイベント。

気になる人は、ぜひ動画でチェックしてみてほしい。