この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ティンカノランド」が、
「【アフター万博】タイが大阪にやってきた！見てるだけでも楽しすぎる」を公開した。

動画では、ルクア大阪の「キッチン＆マーケット（キチマ）」で開催中の
「タイ×キチマ ナイトマーケット」をレポート。

タイグルメや雑貨が並ぶ会場に足を踏み入れると、
思わず足を止めてしまう“かわいすぎるグッズ”や
日本ではあまり見かけない食材が続々登場。

さらに、買い物中に
“ちょっと嬉しい仕掛け”も発見…？

そのほかにも、会場内では
思わず二度見してしまうようなコラボメニューや
その場で楽しめる本格タイグルメも登場し、
まるで海外のマーケットに来たような雰囲気に。

見ているだけでも楽しいイベントだが、
実際に行く前に知っておきたいポイントもいくつかあるようで…？

大阪で気軽にタイ気分を味わえるこのイベント。
気になる人は、ぜひ動画でチェックしてみてほしい。

YouTubeの動画内容

00:00

ルクア大阪「タイ×キチマ ナイトマーケット」に潜入
01:21

本格タイ料理の冷凍食品やフルーツ缶を紹介
03:04

ココナッツなど豊富なタイの限定お菓子
04:28

おうちで作れるタイ料理の素と万能調味料
05:43

名店「クンテープ」監修の本格タイ惣菜や弁当

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