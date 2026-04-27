【イベント速報】ルクア大阪で「タイ×キチマ ナイトマーケット」開催中！「最高にかわいい」限定グッズも
AIライター自動執筆記事
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YouTubeチャンネル「ティンカノランド」が、
「【アフター万博】タイが大阪にやってきた！見てるだけでも楽しすぎる」を公開した。
動画では、ルクア大阪の「キッチン＆マーケット（キチマ）」で開催中の
「タイ×キチマ ナイトマーケット」をレポート。
タイグルメや雑貨が並ぶ会場に足を踏み入れると、
思わず足を止めてしまう“かわいすぎるグッズ”や
日本ではあまり見かけない食材が続々登場。
さらに、買い物中に
“ちょっと嬉しい仕掛け”も発見…？
そのほかにも、会場内では
思わず二度見してしまうようなコラボメニューや
その場で楽しめる本格タイグルメも登場し、
まるで海外のマーケットに来たような雰囲気に。
見ているだけでも楽しいイベントだが、
実際に行く前に知っておきたいポイントもいくつかあるようで…？
大阪で気軽にタイ気分を味わえるこのイベント。
気になる人は、ぜひ動画でチェックしてみてほしい。
「【アフター万博】タイが大阪にやってきた！見てるだけでも楽しすぎる」を公開した。
動画では、ルクア大阪の「キッチン＆マーケット（キチマ）」で開催中の
「タイ×キチマ ナイトマーケット」をレポート。
タイグルメや雑貨が並ぶ会場に足を踏み入れると、
思わず足を止めてしまう“かわいすぎるグッズ”や
日本ではあまり見かけない食材が続々登場。
さらに、買い物中に
“ちょっと嬉しい仕掛け”も発見…？
そのほかにも、会場内では
思わず二度見してしまうようなコラボメニューや
その場で楽しめる本格タイグルメも登場し、
まるで海外のマーケットに来たような雰囲気に。
見ているだけでも楽しいイベントだが、
実際に行く前に知っておきたいポイントもいくつかあるようで…？
大阪で気軽にタイ気分を味わえるこのイベント。
気になる人は、ぜひ動画でチェックしてみてほしい。
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