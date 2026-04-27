【ねこ漫画】「え、バイトじゃなくて店長!?」疲れ果てた社会人が仕事帰りに通うコンビニにはネコ店長がいる！【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
仕事帰りにフラッと立ち寄ったら、コンビニの店員さんがネコだった…!?会社員の大江さんは帰宅途中で、聞いたことのない店名のコンビニに出くわす。その名も「MIKE MART」。「マイクマート？ちょっと覗いてみよう」と入店すると、そこでレジを打っていたのは…!?
この漫画を描いたのは、平日は会社でデスクワークをこなしつつ、帰宅後や休日に絵や漫画を描いている朽竹イルマ(@ugen225)さん。「仕事が忙しいとなかなか創作の時間が取れなかったりするのでは？」と尋ねると「昔に比べると、iPad Proのおかげで働きながらも創作に向き合う時間が取りやすくなりました」と笑う。「ありがとう文明の利器、という感じです」とニコリ。そんな朽竹さんに本作についてインタビューした。
仕事帰りにふらりと立ち寄ったコンビニの店員が猫だった。そんな夢のような設定で読者の心を掴んでいるのが、朽竹イルマさんの描く漫画「ネココンビニ」だ。主人公の会社員・大江さんは、猫の店員にお釣りを渡された瞬間、そのプニプニとした肉球の感触に一瞬で虜になってしまう。
作者の朽竹イルマさんは平日は会社員としてデスクワークをこなす傍ら、帰宅後や休日に創作活動に励んでいる。本作について朽竹さんは、「会社での仕事中、プレゼン資料にネコがパソコン業務をするイラストが使われていたのを見て、『ネコも働かないと生きていけない時代か…世知辛いな…』と思ったのがきっかけです」と出発点を語ってくれた。
猫の魅力を最大限に活かせる接客業、そして肉球。そんな想像の膨らみから生まれたのが第1話だ。当初は一発ネタのつもりだったが、「知人が『実は店長だったりして』とアイデアをくれて『それだ！！！』と思った」と2話目の展開に繋がったそうだ。主人公の大江さんのデザインもあまり凝っておらず、「髪型などは自分を参考にしているのです」と恥ずかしそうに明かしてくれた。3話目からは朽竹さんの「趣味を詰め込んだキャラ」須川くんも登場する。「うるさくて派手でちょっとおバカ」という、これまでの自身の作風にはなかった挑戦的なキャラだが、今では多くの読者にかわいがってもらえる存在となった。
多忙な会社員生活のなかで、朽竹さんはiPad Proという「文明の利器」を活用して執筆時間を捻出し、月数回の更新を目標に奮闘中だという。肉球に包まれたお釣りの感触は読んだ人の心を癒やし、しっかりとつかんで離さないそんな作品だ。
取材協力：朽竹イルマ(@ugen225)
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