2027年「ソニー日本女子プロ選手権」の開催コース決定 リース・ジョーンズ改修の太平洋Ｃ軽井沢リゾート浅間Ｃが舞台
日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）は27日、JLPGAツアー公式競技「ソニー日本女子プロゴルフ選手権大会」の2027年度開催コースを発表した。
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舞台となるのは、群馬県にある太平洋クラブ軽井沢リゾート浅間コース（吾妻郡長野原町北軽井沢2032-279）。太平洋クラブ全国18コースの共通会員制に属するひとつ。1975年開場。浅間山を望む標高1300メートルの北軽井沢の広大な大地に広がる浅間/白樺の前36ホールと宿泊施設を有する滞在型コース。2024年には米国を代表するゴルフコース設計家のリース・ジョーンズ氏が浅間コースを改修。高原リゾートならではの解放感と高い戦略性を誇る。24年には国内シニアツアーの「マルハンカップ太平洋クラブシニア」を開催している。2025年大会は、金澤志奈がツアー初優勝を遂げている。ことしは石川県の片山津ゴルフ倶楽部白山コースで開催される。
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