「山崎18年」が再登場。ウイスキーくじ「豪華ウイスキーみくじ第122弾」が本日4月27日発売
【豪華ウイスキーみくじ第122弾】 4月27日 発売 価格：3,980円（＋送料990円） 販売口数：466口限定（なくなり次第終了）
・［超大吉×1］山崎18年
※全466口限定
発売日：4月27日
【販売場所】
シングルモルトウイスキー山崎18年
アップライジングは、ウイスキーくじ「豪華ウイスキーみくじ第122弾」の販売を4月27日より開始した。価格は3,980円（＋送料990円）。
ウイスキーくじは、あらかじめ公開されたラインナップの中から、1口につき1本、ランダムで届く抽選型の販売サービス。第122弾では、超大吉にジャパニーズウイスキーの象徴「山崎18年」が登場するほか、大大吉には「山崎12年」、大吉には「白州12年」が用意されている。
山崎12年・白州12年【第122弾 ラインナップ】
・［超大吉×1］山崎18年
・［大大吉×2］山崎12年
・［大吉×2］白州12年
・［中吉×4］山崎シングルモルト
・［喜吉×3］響 JAPANESE HARMONY
・［福吉×3］イチローズモルト＆グレーン クラシカルエディション
・［緑吉×3］イチローズモルト＆グレーン リミテッドエディション
・［幸吉×10］サントリーウイスキー 知多
・［宝吉×50］ブレンデッドウイスキー √（ルート）
・［栄×163］ライスブレンデッドウイスキー はなぐり
・［吉×225］グレーンウイスキー 巳乃霞
※全466口限定
※なくなり次第終了
「豪華ウイスキーみくじ第122弾」概要
発売日：4月27日
価格：3,980円（＋送料990円）
販売口数：466口（数量限定のため、完売次第終了）
【販売場所】
・タチバナE酒販 本店
・タチバナE酒販 Amazon店
・タチバナE酒販 楽天市場店
・宮崎どげんかせんとい館 楽天市場店
・宮崎どげんかせんとい館 ヤフー店