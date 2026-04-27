映画『正直不動産』に追いつける！ ドラマシリーズの世界が理解できる特別映像解禁
山下智久主演『正直不動産』の映画化を記念して、「正直これを見れば追いつける！」と題し、ドラマシリーズの世界を150秒で理解できる特別映像が解禁された。
【動画】これだけ見れば映画『正直不動産』がもっと楽しめる特別映像
『正直不動産』は、累計発行部数400万部突破の同名漫画（漫画：大谷アキラ・原案：夏原武・脚本：水野光博）を実写化。ひょんなことから“うそがつけなくなってしまった”不動産営業マン・永瀬財地（ながせさいち／山下）と、後輩社員で“カスタマーファースト命”の月下咲良（つきしたさくら／福原遥）の二人が、家を売る人、そして求める人を相手に、正直さと誠実さだけを武器に海千山千の不動産業界で悪戦苦闘する姿を描く社会派コメディーだ。
解禁された映像は、山下演じる主人公・永瀬財地がうそをつけなくなってしまった理由から、個性豊かなキャラクターたちの紹介まで、これを見れば映画がもっと楽しめるスペシャルな映像となっている。
主人公の永瀬財地（山下）は登坂不動産のNo.1営業マン。陰では“ライアー永瀬”と呼ばれ、息を吐くようにうそをつき、手段を選ばずに契約を取り続け、タワマン生活を満喫していた。しかしある日、地鎮祭の準備中に、あるほこらを壊したたたりで、うそをつこうとすると強烈な風が吹き、本音しか言えなくなってしまう。
うそがつけないせいで契約を破談にしながらも、カスタマーファーストがモットーの後輩・月下咲良（福原）や、昭和的言動とパワハラ癖が抜けない上司・大河真澄（長谷川忍）、そして、永瀬に一目置いている登坂不動産の社長・登坂寿郎（草刈正雄）たちの助けを借りて、永瀬は“正直な営業スタイル”を模索していく。
さらに、ライバル会社・ミネルヴァ不動産を率いる社長・鵤聖人（高橋克典）、カリスマ営業の神木涼真（ディーン・フジオカ）、情報通の副店長・花澤涼子（倉科カナ）、やり手新入社員の雪野遥香（見上愛）らとの激しい対立、かつて登坂不動産で同僚だった不動産ブローカー・桐山貴久（市原隼人）とも競い合いながら、陰謀渦巻く不動産業界で数々の難題に真正面から立ち向かってきた。永瀬を支える銀行員の恋人・榎本美波（泉里香）、不動産界の女帝・マダム（大地真央）など、ドラマから物語を彩る個性豊かなキャラクターたちにも注目だ。
映画版では、ドラマシリーズのキャストの続投はもちろん、映画オリジナルキャストとして吹石一恵、岩崎大昇（KEY TO LIT）が新たに参加し、物語はさらに広がりを見せる。ミネルヴァ不動産が仕掛ける史上最悪の地上げ問題や、6万坪をめぐる謎の大規模開発計画など、永瀬はこれまでに経験のない巨大な不動産問題に直面する。
映画『正直不動産』は、5月15日より全国公開。
【動画】これだけ見れば映画『正直不動産』がもっと楽しめる特別映像
『正直不動産』は、累計発行部数400万部突破の同名漫画（漫画：大谷アキラ・原案：夏原武・脚本：水野光博）を実写化。ひょんなことから“うそがつけなくなってしまった”不動産営業マン・永瀬財地（ながせさいち／山下）と、後輩社員で“カスタマーファースト命”の月下咲良（つきしたさくら／福原遥）の二人が、家を売る人、そして求める人を相手に、正直さと誠実さだけを武器に海千山千の不動産業界で悪戦苦闘する姿を描く社会派コメディーだ。
主人公の永瀬財地（山下）は登坂不動産のNo.1営業マン。陰では“ライアー永瀬”と呼ばれ、息を吐くようにうそをつき、手段を選ばずに契約を取り続け、タワマン生活を満喫していた。しかしある日、地鎮祭の準備中に、あるほこらを壊したたたりで、うそをつこうとすると強烈な風が吹き、本音しか言えなくなってしまう。
うそがつけないせいで契約を破談にしながらも、カスタマーファーストがモットーの後輩・月下咲良（福原）や、昭和的言動とパワハラ癖が抜けない上司・大河真澄（長谷川忍）、そして、永瀬に一目置いている登坂不動産の社長・登坂寿郎（草刈正雄）たちの助けを借りて、永瀬は“正直な営業スタイル”を模索していく。
さらに、ライバル会社・ミネルヴァ不動産を率いる社長・鵤聖人（高橋克典）、カリスマ営業の神木涼真（ディーン・フジオカ）、情報通の副店長・花澤涼子（倉科カナ）、やり手新入社員の雪野遥香（見上愛）らとの激しい対立、かつて登坂不動産で同僚だった不動産ブローカー・桐山貴久（市原隼人）とも競い合いながら、陰謀渦巻く不動産業界で数々の難題に真正面から立ち向かってきた。永瀬を支える銀行員の恋人・榎本美波（泉里香）、不動産界の女帝・マダム（大地真央）など、ドラマから物語を彩る個性豊かなキャラクターたちにも注目だ。
映画版では、ドラマシリーズのキャストの続投はもちろん、映画オリジナルキャストとして吹石一恵、岩崎大昇（KEY TO LIT）が新たに参加し、物語はさらに広がりを見せる。ミネルヴァ不動産が仕掛ける史上最悪の地上げ問題や、6万坪をめぐる謎の大規模開発計画など、永瀬はこれまでに経験のない巨大な不動産問題に直面する。
映画『正直不動産』は、5月15日より全国公開。