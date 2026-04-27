¡ÖÌòÎ©¤¿¤º¤Î¥Ö¥¿¡ª¡×¾®Âô¿¿¼î¤Î²ø±éºÆ¤Ó¡¡¡Ö²´Ã°¤Èé¬é¯¡×NetflixÇÛ¿®³«»Ï¤Ç¥Í¥Ã¥ÈÁûÁ³
¡¡2004Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢Ãë¥É¥é»Ë¤Ë¶¯Îõ¤ÊÄÞº¯¤ò»Ä¤·¤¿¥É¥í¥É¥í¤Î°¦Áþ·à¡Ö²´Ã°¤Èé¬é¯¡×¤¬¡¢4·î25Æü¤è¤êNetflix¤ÇÇÛ¿®³«»Ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Netflix Japan¤Î¸ø¼°X¤Ç¹ðÃÎ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Åö»þ¤Î»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÀäÂÐ¸«¤ë¥Ã¡×¡Ö²û¤«¤·¤¤¡¢¸«¤Ê¤¯¤Á¤ã¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´¿´î¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤®¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¤¸µ¤Îµ»ö¤Ï¤³¤Á¤é¡Û
¢£¡¡34Ç¯¤ËµÚ¤Ö¿ô´ñ¤Ê±¿Ì¿¤È¶¸µ¤¤Î»ÐËå°¦
¡¡¡Ö²´Ã°¤Èé¬é¯¡×¤Ï¡¢Åì³¤¥Æ¥ì¥ÓÀ©ºî¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÎó¤Ç2004Ç¯1·î5Æü¤«¤é3·î26Æü¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Á´60ÏÃ¤ÎÃë¥É¥é¤Ç¤¹¡£
¡¡Êª¸ì¤Ï¤³¤ÎÀ¤¤ËÀ¸¤ò¼õ¤±¤¿ÅöÌë¤ËÍ¶²ý¤µ¤ì¤Æ²×¹ó¤Ê¿ÍÀ¸¤òÊâ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»Ð¡¦¤Ü¤¿¤ó¡ÊÂç²ÏÆâÆà¡¹»Ò¤µ¤ó¡Ë¤È¡¢»Ð¤ÎÂ¸ºß¤òÃÎ¤é¤º¤ËÉÙ¹ë¤ÎÎá¾î¤È¤·¤Æ°é¤Ã¤¿Ëå¡¦¹áÀ¤¡Ê¾®Âô¿¿¼î¤µ¤ó¡Ë¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿°¦Áþ·à¡£
¸ß¤¤¤ÎÁÇÀ¤òÃÎ¤é¤º¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿2¿Í¤Ï¡¢Îá¾î¤È¤ª¼êÅÁ¤¤¤µ¤ó¤È¤·¤Æ¶¦¤ËÊë¤é¤¹¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Æ±¤¸ÃË¤ò°¦¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤«¤é¡¢ÁÔÂç¤Ç¶¸µ¤¤ËËþ¤Á¤¿¥É¥é¥Þ¤¬Ëë¤ò³«¤±¤Þ¤¹¡£
¢£¡¡¡ÖºâÉÛ¥¹¥Æ¡¼¥¡×¤ËÌ¾Âæ»ì¤Î¿ô¡¹¡Ä¡Ä¾®Âô¿¿¼î¤Î²ø±é¤¬¸÷¤ë
¡¡ËÜºî¤ò¸ì¤ë¾å¤Ç·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢Ëå¡¦¹áÀ¤¤ò±é¤¸¤¿¾®Âô¿¿¼î¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¾ïµ°¤ò°ï¤·¤¿¡Ö²ø±é¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡·àÃæ¤ÇÊü¤¿¤ì¤ë¡ÖÌòÎ©¤¿¤º¤Î¥Ö¥¿¡ª¡×¡Ö¹áÀ¤ÍÍ¤Ã¤Æ¸Æ¤Ó¤Ê¤µ¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶¯Îõ¤Ê¥»¥ê¥Õ¤Î¿ô¡¹¤ä¡¢¿©Âî¤Ëµí³×¤ÎºâÉÛ¤ò¾Æ¤¾å¤²¤¿¤â¤Î¤òÊÂ¤Ù¤ë¡Öµí³×¤ÎºâÉÛ¥¹¥Æ¡¼¥¡×¤Ê¤É¤Î¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö°¦Áþ¥°¥ë¥á¡×¤Ï¡¢ÊüÁ÷Åö»þ¤«¤é¤ªÃã¤Î´Ö¤ÎÏÃÂê¤òÆÈÀê¤·¡¢¡Ö¥Ü¥¿¥Ð¥éÀûÉ÷¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¼Ò²ñ¸½¾Ý¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ö¾®Âô¿¿¼î¤È¤¤¤¨¤Ð¡×¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬´°Á´¤ËÄêÃå¤·¡¢ÈÖÁÈ½ªÎ»¤«¤éÄ¹Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤¿¸½ºß¤Ç¤â¥«¥ë¥ÈÅª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢º£²ó¤ÎÇÛ¿®·èÄê¤ËºÝ¤·¤ÆSNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖÅÁÀâ¤Î¥É¥é¥Þ¤¬À¤³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¡×¤È¿§¤á¤Î©¤ÄÀ¼¤â¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÊÔ½¸ÉôÄ´¤Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÆüËÜ¹ñÆâ¤Î¤ß¤Ç¤ÎÇÛ¿®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¥É¥í¥É¥í¤Î°¦Áþ·à¤ÎÀ¤³¦¿Ê½Ð¤È¤Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤¢¤Î¾×·â¤ò¥¤¥Ã¥¸«¤Ç¤¤ëÀä¹¥¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¡£¿§êô¤»¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¶¸µ¤¤Î»ÐËå°¦¤Ï¡¢ÎáÏÂ¤Î¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â»ëÄ°¼Ô¤Î¿´¤ò¶¯¤¯ÍÉ¤µ¤Ö¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ã»²¹Í¡¦°úÍÑ¡ä
Netflix Japan | ¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ê@NetflixJP¡Ë
¡Ê»³¸ý¹°¹ä¡Ë