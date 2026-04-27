薬の副作用乗り越えスリムに…TWICE・ジョンヨン、日本公演で「全盛期更新」の声！

TWICEのジョンヨンが、さらに磨きのかかった美貌とともに、ワールドツアーでの圧倒的な存在感をアピールした。

ジョンヨンは4月26日、自身のSNSを通じて「私に捕まったでしょ」というコメントとともに短い動画を公開した。

【写真】第2の全盛期…ジョンヨン、スリムになった近況

映像の中でジョンヨンは、東京・MUFGスタジアム（国立競技場）のステージに立ち、輝くビジュアルを披露している。以前よりも一層スリムになったラインに華やかなスタイリングが加わり、まるで女神のような雰囲気を漂わせ、ファンの視線を釘付けにしている。

ジョンヨンは2020年、頸椎椎間板ヘルニアの治療過程でステロイドの副作用による急激な体重増加を経験し、苦しい時期を過ごした。その後、継続的な治療と徹底した自己管理によって健康的で美しい姿を取り戻し、今回の動画はこれまでの努力を感じさせ、さらなる応援を呼び起こしている。

（画像＝ジョンヨンSNS）

投稿を見たファンからは「ジョンヨンの健康的な姿が見られてうれしい」「もうこれ以上つらい思いをしないでほしい！」「日に日に“全盛期”を更新している」など、温かい声が寄せられている。

なお、ジョンヨンが所属するTWICEは現在、ワールドツアー「THIS IS FOR」を通じて世界中のファンと交流している。4月25日と26日にはMUFGスタジアムで公演を行い、28日にも同会場での公演を控えている。

◇ジョンヨン プロフィール

1996年11月1日生まれ。本名ユ・ジョンヨン。2015年10月にTWICEのメンバーとしてデビューし、グループではリードボーカルを務める。実姉は女優のコン・スンヨン。2020年10月に健康上の理由で活動を休止し、翌2021年1月の「第30回ソウル歌謡大賞」で復帰。同年8月、パニック障害及び不安障害の症状で再び活動休止したが、2022年2月のワールドツアーより活動を再開した。