【20代男女251人に聞いた】春に行きたい「宮崎県の旅行先」ランキング！ 2位「願いが叶うクルスの海」を抑えた1位は？
春の暖かな日差しが心地よく、20代にとって新しい年度の始まりやゴールデンウィークの計画に心躍る季節となりました。 そんな今の時期、SNS映えする絶景スポットや歴史情緒あふれる街並みが魅力のエリアから、若者世代の注目を集めた場所をまとめました。
All About ニュース編集部では、2026年4月9〜11日の期間、全国20代の男女251人を対象に、旅行先に関するアンケートを実施しました。その中から、【20代限定】春に行きたいと思う「宮崎県の旅行先」ランキングの結果をご紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「願いが叶うというネーミングにひかれました」（20代女性／神奈川県）、「願いが叶うクルスの海は、岩礁と海が十字の形に見える独特の景観が魅力で、春の穏やかな気候の中でゆっくりと絶景を楽しめる点が良いと感じたため」（20代男性／青森県）、「インスタで見かけていてずっと気になっていた場所」（20代女性／大分県）といったコメントがありました。
回答者からは「天照大御神が一時期身を隠していた言われる天岩戸がある高千穂の地域が、日本有数のかなり強いエネルギーの開運パワースポットだと言われているので、人生で一度は観光してみたいと思っている地域だから」（20代女性／京都府）、「好きな映画のロケ地にもなっている場所もあるので、聖地巡礼をしてみたいと思った」（20代女性／栃木県 ）、「高千穂峡は切り立った岩と美しい渓谷が特徴であり写真で見た際に強く惹かれました。そして春は新緑が加わることでさらに幻想的な雰囲気になると感じました。またボートに乗って間近で自然を体感できる点も魅力だと思いました。そのため特別な景色を体験したいと思い選びました」（20代男性／東京都）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年4月9〜11日の期間、全国20代の男女251人を対象に、旅行先に関するアンケートを実施しました。その中から、【20代限定】春に行きたいと思う「宮崎県の旅行先」ランキングの結果をご紹介します。
2位：願いが叶うクルスの海／58票2位は、日向市にある「願いが叶うクルスの海」です。波の侵食によって海が「叶」という文字に見えることから、パワースポットとして20代の間でも話題。春の穏やかな日差しを浴びてキラキラと輝く海面はSNS映えも抜群で、ドライブの目的地として非常に人気が高い場所です。
回答者からは「願いが叶うというネーミングにひかれました」（20代女性／神奈川県）、「願いが叶うクルスの海は、岩礁と海が十字の形に見える独特の景観が魅力で、春の穏やかな気候の中でゆっくりと絶景を楽しめる点が良いと感じたため」（20代男性／青森県）、「インスタで見かけていてずっと気になっていた場所」（20代女性／大分県）といったコメントがありました。
1位：高千穂峡／79票1位は、神話の舞台としても知られる日本屈指の景勝地・高千穂峡でした。阿蘇の火山活動によって形成された柱状節理の断崖が続き、春は新緑がエメラルドグリーンの水面に映える美しい景色が広がります。貸しボートに乗って、真名井の滝を間近に見上げる神秘的な体験は一生の思い出になるはずです。
回答者からは「天照大御神が一時期身を隠していた言われる天岩戸がある高千穂の地域が、日本有数のかなり強いエネルギーの開運パワースポットだと言われているので、人生で一度は観光してみたいと思っている地域だから」（20代女性／京都府）、「好きな映画のロケ地にもなっている場所もあるので、聖地巡礼をしてみたいと思った」（20代女性／栃木県 ）、「高千穂峡は切り立った岩と美しい渓谷が特徴であり写真で見た際に強く惹かれました。そして春は新緑が加わることでさらに幻想的な雰囲気になると感じました。またボートに乗って間近で自然を体感できる点も魅力だと思いました。そのため特別な景色を体験したいと思い選びました」（20代男性／東京都）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)