低音再生と装着性にこだわった！ハイレゾ対応クリップ型完全ワイヤレスイヤホン「EarFun Clip 2」
EarFun Technologyは、オープン構造／クリップ型完全ワイヤレスイヤホン「EarFun Clip 2（イヤーファン・クリップ・ツー）」を発売する。新開発のドライバーには 12mm径チタンコーティング振動板を採用、オープンイヤー構造を生かしたクリアで緻密なサウンドにくわえ、改良をくわえた「C型ブリッジ」による快適な装着性を提供する。
■チタンコーティング振動板搭載の新開発ダイナミックドライバー
12mm径チタンコーティング振動板とデュアル磁気回路で構成される新開発ダイナミックドライバーにより、出力とダイナミックレンジが飛躍的に向上。オープンイヤー構造を生かした、クリアで緻密なサウンドを実現した。さらに新開発の空間オーディオアルゴリズム「Spatial Stage」により、低域の厚みと深みが格段に増すとともに、前モデル以上に立体的で没入感のある3Dサウンドも提供する。
■オープンイヤーでも迫力の低音「Bass-Surge」
オープンイヤーでも迫力の低音「Bass-Surge」 前モデルのサウンドを支えたEarFun独自の音響技術「Bass-Surge」を引き続き採用、オープンイヤー型でありながら迫力の低音を実現した。ワイヤレスでも妥協のない、重厚な低域再生と高品位なリスニング体験を提供する。
■LDACに対応、ハイレゾワイヤレス認証も
Bluetoothでありながら最大96kHz/24bitの再生を可能にする高音質オーディオコーデックLDACをサポート、ハイレゾ配信対応のストリーミングサービスやファイル再生をより高音質で楽しめる。一般社団法人日本オーディオ協会が定める「ハイレゾオーディオワイヤレス」規格の認証も取得している。
■クリアな音声通話
左右各ユニットに高性能小型マイクを搭載、音声通話用ノイズキャンセリングを活用、クリアで高品質な通話を実現した。AIアルゴリズムの活用により人間の声を捕捉、騒がしい環境でも相手に自分の声をしっかり届けることができる。
■物理ボタン採用、IP55相当の防塵防水性能
物理ボタンを採用、誤操作を防ぐとともに確実な操作感を実現した。イヤホン本体はIP55等級相当の防塵防水性能を備えているため、スポーツやアウトドアで存分に活用できる。不意な降雨や運動中の汗にも安心だ。
■4基のマイク+AIでクリアな音声通話
左右各ユニットに各2基／計4基の高性能小型マイクを搭載、音声通話用ノイズキャンセリングを活用、クリアで高品位な通話を実現した。AIアルゴリズムの活用により人間の声を捕捉、騒がしい環境でも相手に自分の声を鮮明に届けることができる。
■最大40時間再生、急速充電とワイヤレス充電にも対応
イヤホン単体で最大11時間、充電ケースと合わせると最大40時間の連続再生を実現した（いずれもLDACオフで測定）。長時間の移動でもバッテリー切れの心配がない。急速充電にも対応、わずか10分の充電で最大2.5時間もの音楽再生が可能だ。さらにワイヤレス充電にも対応、USBケーブルをつながずに充電できるようになった。
■専用アプリ「EarFun Audio」
iOS/Android対応の専用アプリ「EarFun Audio」を利用すると、10種類用意したプリセットの中からお好みの音質を選ぶことができる。自然の音などを20種類以上収録した「環境音」の再生にも対応している。物理ボタン操作の設定やマルチポイント接続の設定、ファームウェアアップデートにも利用できる。
＜主要スペック＞
■オープン構造／クリップ型完全ワイヤレスイヤホン「EarFun Clip 2」（ブラック）
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12mm径チタンコーティング振動板とデュアル磁気回路で構成される新開発ダイナミックドライバーにより、出力とダイナミックレンジが飛躍的に向上。オープンイヤー構造を生かした、クリアで緻密なサウンドを実現した。さらに新開発の空間オーディオアルゴリズム「Spatial Stage」により、低域の厚みと深みが格段に増すとともに、前モデル以上に立体的で没入感のある3Dサウンドも提供する。
■オープンイヤーでも迫力の低音「Bass-Surge」
オープンイヤーでも迫力の低音「Bass-Surge」 前モデルのサウンドを支えたEarFun独自の音響技術「Bass-Surge」を引き続き採用、オープンイヤー型でありながら迫力の低音を実現した。ワイヤレスでも妥協のない、重厚な低域再生と高品位なリスニング体験を提供する。
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■クリアな音声通話
左右各ユニットに高性能小型マイクを搭載、音声通話用ノイズキャンセリングを活用、クリアで高品質な通話を実現した。AIアルゴリズムの活用により人間の声を捕捉、騒がしい環境でも相手に自分の声をしっかり届けることができる。
■物理ボタン採用、IP55相当の防塵防水性能
物理ボタンを採用、誤操作を防ぐとともに確実な操作感を実現した。イヤホン本体はIP55等級相当の防塵防水性能を備えているため、スポーツやアウトドアで存分に活用できる。不意な降雨や運動中の汗にも安心だ。
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左右各ユニットに各2基／計4基の高性能小型マイクを搭載、音声通話用ノイズキャンセリングを活用、クリアで高品位な通話を実現した。AIアルゴリズムの活用により人間の声を捕捉、騒がしい環境でも相手に自分の声を鮮明に届けることができる。
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イヤホン単体で最大11時間、充電ケースと合わせると最大40時間の連続再生を実現した（いずれもLDACオフで測定）。長時間の移動でもバッテリー切れの心配がない。急速充電にも対応、わずか10分の充電で最大2.5時間もの音楽再生が可能だ。さらにワイヤレス充電にも対応、USBケーブルをつながずに充電できるようになった。
■専用アプリ「EarFun Audio」
iOS/Android対応の専用アプリ「EarFun Audio」を利用すると、10種類用意したプリセットの中からお好みの音質を選ぶことができる。自然の音などを20種類以上収録した「環境音」の再生にも対応している。物理ボタン操作の設定やマルチポイント接続の設定、ファームウェアアップデートにも利用できる。
＜主要スペック＞
■オープン構造／クリップ型完全ワイヤレスイヤホン「EarFun Clip 2」（ブラック）
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