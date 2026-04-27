鋭い視線の銃撃ポーズ！ ディーアイジー「DIGSTA 『BLACK LOON』レヴィ」

記事ポイント 『BLACK LAGOON』のレヴィがPVCスタチューシリーズ【DIGSTA】に登場ソードカトラスやショルダーホルスター、デニムショートパンツまで精密に再現DIG公式オンラインストア購入特典として差し替えフェイスパーツが付属 『BLACK LAGOON』のレヴィがPVCスタチューシリーズ【DIGSTA】に登場ソードカトラスやショルダーホルスター、デニムショートパンツまで精密に再現DIG公式オンラインストア購入特典として差し替えフェイスパーツが付属

ディーアイジーから、漫画『BLACK LAGOON』のキャラクター「レヴィ」を立体化したフィギュアが登場。

二挺拳銃を構えるしなやかなポーズと、鋭い表情が印象的なPVCスタチュー。

発売は2026年10月予定、全国のホビーショップ、量販店、ウェブショップで予約受付中です。

ディーアイジー「DIGSTA 『BLACK LAGOON』レヴィ」





商品名：DIGSTA 『BLACK LAGOON』レヴィ作品名：『BLACK LAGOON』JAN：4580850330596発売月：2026年10月予定価格：13,000円（税抜）／14,300円（税込）材質：PVC、ABS、アクリル樹脂カテゴリ：彩色済完成品フィギュア本体全高：台座含む約175mm対象年齢：15歳以上発売元：株式会社ディーアイジー

広江礼威さんによるハードボイルド・ガンアクション漫画『BLACK LAGOON』より、ラグーン商会所属の女性ガンマン「レヴィ」がフィギュア化。

二挺拳銃の異名を持つレヴィの肉体美や、愛用の「ソードカトラス」をデジタル造形で精密に表現した一体。

【DIGSTA】は、キャラクターの“STAR”性を手に取りやすい価格とサイズ感で追求するPVCスタチューシリーズです。

二挺拳銃のポージング





両手にソードカトラスを構えた、緊張感のある立ち姿。

引き締まったボディラインや流れる髪、腰をひねった動きまで立体的に造形されています。

デニムショートパンツやショルダーホルスターなど、硬質なパーツと布地の質感差もポイント。

特製アクリル台座





広江礼威さんのイラストをあしらった、特製アクリル台座が付属。

透明感のある台座が足元をすっきり見せ、約175mmの本体をシャープに引き立てます。

銃口の向きや視線の強さまで伝わる、飾ったときの存在感。

DIG公式オンラインストア特典





特典内容：差し替えフェイスパーツ対象店舗：DIG公式オンラインストア特典は無くなり次第終了

DIG公式オンラインストアで購入すると、特典として差し替えフェイスパーツが付属。

表情を変えることで、レヴィらしい鋭さや迫力を別角度から味わえる仕様。

特典はDIG公式オンラインストアのみの取り扱いです。

『BLACK LAGOON』のレヴィを、PVCスタチューシリーズ【DIGSTA】ならではのサイズ感で楽しめるフィギュア。

ソードカトラス、ホルスター、デニムショートパンツまで作り込まれた精密な造形。

公式ストア特典の差し替えフェイスパーツ付きで、表情違いのディスプレイにも対応します。

2026年10月発売予定の「DIGSTA 『BLACK LAGOON』レヴィ」の紹介でした。

よくある質問

Q. 発売時期はいつですか？

A. 2026年10月発売予定です。

Q. 価格はいくらですか？

A. 13,000円（税抜）、14,300円（税込）です。

Q. DIG公式オンラインストア特典はありますか？

A. DIG公式オンラインストア購入特典として、差し替えフェイスパーツが付属します。

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