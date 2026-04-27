【きょうから】ミスタードーナツ新作『サクぽふん』 外サク中ぽふんの”新感覚ドーナツ”が登場
ミスタードーナツは、新商品『サクぽふん』全2種をきょう27日から期間限定で発売する。外側のサクサクとした食感と、中の軽やかな“ぽふん”とした口当たりを組み合わせた新感覚のエアリードーナツで、台湾ドーナツをヒントに開発された。
【画像】ぜったい食べる…ミルクシュガーがたっぷの「サクぽふん」
『サクぽふん』は、外側のサクサクとした歯ざわりと、中のふんわり軽い口当たりが同時に楽しめる点が特徴だ。この独特の食感は、軽やかな生地にオリジナルの液をまとわせてフライする製法によって実現。表面にごつごつとした質感が生まれ、これまでにない軽快な食べ心地に仕上げている。手に取った瞬間の質感から、ひとくち食べた際のコントラストまで、新しい体験を提供する商品となっている。
トッピングには、生地の食感を引き立てるミルクシュガーとカスタードシュガーを採用。いずれもシンプルながら飽きのこない味わいを追求しており、軽やかな生地との組み合わせで素材本来の風味を楽しめる仕上がりとなっている。
販売期間27日から5月下旬までを予定し、全国のミスタードーナツ店舗（一部店舗を除く）で取り扱う。
また、事前注文サービス「ミスドネットオーダー」にも対応。公式サイトや専用アプリから注文することで、レジに並ばず商品を受け取ることが可能だ。アプリでは現在地から近隣店舗を検索できる機能や、お気に入り店舗登録機能も備え、利便性の向上を図っている。
■商品概要 ※価格はすべて税込
『サクぽふん ミルクシュガー」
「サク」「ぽふん」とした軽やかな食感の生地と、やさしいミルク風味のシュガーが合わさった新感覚なドーナツ。表面にはミルク風味のシュガーをまぶし、ひとくちでやさしい甘さが広がる。
テイクアウト248円／イートイン253円
『サクぽふん カスタードシュガー』
「サク」「ぽふん」とした軽やかな食感の生地と、風味豊かなカスタードシュガーが合わさった新感覚なドーナツ。表面にはカスタードシュガーをまぶし、カスタードのコクを感じられる一品。
テイクアウト248円／イートイン253円
【画像】ぜったい食べる…ミルクシュガーがたっぷの「サクぽふん」
『サクぽふん』は、外側のサクサクとした歯ざわりと、中のふんわり軽い口当たりが同時に楽しめる点が特徴だ。この独特の食感は、軽やかな生地にオリジナルの液をまとわせてフライする製法によって実現。表面にごつごつとした質感が生まれ、これまでにない軽快な食べ心地に仕上げている。手に取った瞬間の質感から、ひとくち食べた際のコントラストまで、新しい体験を提供する商品となっている。
販売期間27日から5月下旬までを予定し、全国のミスタードーナツ店舗（一部店舗を除く）で取り扱う。
また、事前注文サービス「ミスドネットオーダー」にも対応。公式サイトや専用アプリから注文することで、レジに並ばず商品を受け取ることが可能だ。アプリでは現在地から近隣店舗を検索できる機能や、お気に入り店舗登録機能も備え、利便性の向上を図っている。
■商品概要 ※価格はすべて税込
『サクぽふん ミルクシュガー」
「サク」「ぽふん」とした軽やかな食感の生地と、やさしいミルク風味のシュガーが合わさった新感覚なドーナツ。表面にはミルク風味のシュガーをまぶし、ひとくちでやさしい甘さが広がる。
テイクアウト248円／イートイン253円
『サクぽふん カスタードシュガー』
「サク」「ぽふん」とした軽やかな食感の生地と、風味豊かなカスタードシュガーが合わさった新感覚なドーナツ。表面にはカスタードシュガーをまぶし、カスタードのコクを感じられる一品。
テイクアウト248円／イートイン253円