この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

天王寺公園（大阪市天王寺区）エントランスエリア「てんしば」で4月24日、ドイツビールの祭典「てんしばフリューリングスフェスト2026」が始まった。

毎回多くの人が来場する人気イベント。会場には、「ヴァイエンステファン」「ヴァルシュタイナー」「ベルロ」「ハーゼンブロイ」「パウラーナ」の5ブースが出店する。ドイツ直輸入の樽生ビールを多数用意するほか、ソーセージやピザなどのフードも提供する。併せて、ヨーロッパ各国のワインを味わえる「世界のワインフェス」も展開する。

開催時間は11時～20時30分。入場無料（飲食代は別途）。5月6日まで。

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