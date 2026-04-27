『ここから先は行っちゃダメ！』飼い主さんとの約束を守るのか、それとも大好きな人のところへ行くのを優先するのか…。可愛すぎる葛藤をみせたビションフリーゼさんのお姿が話題になっているのです。

思わず抱きしめたくなる微笑ましいその光景は記事執筆時点で33万回を超えて表示されており、1.2万件のいいねが寄せられることとなりました。

【動画：『玄関にいっちゃダメ』と教えられた犬→大好きな人が来ると…可愛すぎる『まさかの葛藤』】

『行っちゃダメ』と言われている場所に大好きな人が…

Xアカウント『@ame_bichon』に投稿されたのは、ビションフリーゼ「あめ」ちゃんのお姿。

この日、お家でのんびりと過ごしていたあめちゃんの元に『大好きな人』がやってきたのだそう。大急ぎでお出迎えに向かったあめちゃんですが…その大好きな人は、飼い主さんから『ここから先は行っちゃダメ！』と言われている場所に居た模様。

犬がみせた『可愛すぎる葛藤』に反響

それは、玄関。あめちゃんが危険にさらされないように玄関の段差は降りてはいけない、土足部分には入らないという約束をしているのだといいます。

とはいえ、来客は玄関から入ってくるのが自然なもので…それがあめちゃんの『葛藤』を生み出してしまうこととなったのだとか。

しっぽを思いっきり振りながら、大喜びで大好きな人の元へ駆け寄ったというあめちゃん。ジャンプをしたり、その場でクルクル回ってみたり…何とか、入ってはいけない場所に踏み入れないように踏ん張ってみるものの…。

思いが先走って前のめりになり、勢い余って思いっきり段差を越えてしまう瞬間も…あったような、なかったような…。

『いえ！入ってませんよ！えへへ』なんて言うかのように飼い主さんの方を振り返る場面もあり、たくさんの感情と葛藤しているお姿はあまりにも愛くるしいものだったといいます。

無邪気で小さな子どものようなあめちゃんの振る舞いは、多くのユーザーをほっこり和ませると同時に笑顔にさせることとなったのでした。

この投稿には「思いっきり行っちゃってますねｗ」「めっちゃ可愛い」「葛藤してる感じが可愛すぎる」「いい笑顔ｗｗ」「行ってないです！が可愛くて悶絶」「行動に好きが溢れてて素敵」などのコメントが寄せられています。

甘えん坊でおっちょこちょいな女の子♡

2023年1月1日生まれのあめちゃんは、甘えん坊でおっちょこちょいな女の子。綿あめのようなふわふわのボディ、ぬいぐるみのような美貌の持ち主でありながら意外にもタフで、ドッグランでは周囲を驚かせるほどの『ラン』っぷりを披露することもあるのだといいます。

飼い主さんに溺愛されながらのびのびと幸せに暮らすあめちゃんのお姿は、日々ビションフリーゼの魅力やたくさんの癒しを発信しています。

写真・動画提供：Xアカウント「@ame_bichon」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。