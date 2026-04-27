『サバ缶』出口夏希“奈未”たちに訪れる人生の岐路【第3話あらすじ】
俳優・北村匠海が主演を務める、フジテレビ系月9ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』（毎週月曜 後9：00）の第3話が27日に放送される。放送を前に、場面カット、あらすじが公開された。
【写真】意外と身長高い野口聡一氏と北村匠海＆神木隆之介…『サバ缶、宇宙へ行く』会見の様子
福井県の水産高校の生徒たちが、世代を超えて“宇宙食開発”という大きな夢に挑戦した奇跡のような実話をもとに、青春感たっぷりに描くオリジナルストーリー。新米高校教師の主人公・朝野峻一（北村）が、生徒たちを見守りながら夢を応援し、ともに伴走する中で、自身も成長していく軌跡を描く。
■第3話あらすじ
教師の朝野峻一（北村匠海）と生徒は、ＮＡＳＡ（アメリカ航空宇宙局）が作った食品衛生管理システムのＨＡＣＣＰ（ハサップ）認証を取得するため申請を提出。半年以上が経過し、菅原奈未（出口夏希）たちは進路について考える時期に。
進路の悩みを抱える中、朝野からＨＡＣＣＰ認証の報告を受ける。奈未の「宇宙へ飛ばす。うちらのサバ缶」をきっかけに、ＮＡＳＡへ「サバ缶を宇宙に届けたい」と英語でメールを送るが、なしのつぶて。そんな中、アメリカにあるＮＡＳＡではなく日本からと気づいた朝野は茨城県つくば市にあるＪＡＸＡ（宇宙航空研究開発機構）に出向き、宇宙教育センターの皆川有紀（ソニン）を訪問。朝野は高校生がサバ缶を宇宙食にするため試行錯誤を重ねている経緯を伝え、アドバイスを求める。すると、皆川は「宇宙食開発担当者たちにつなぐことはできるかも」と話し、そのために“宇宙食として成立する設計”を10日後に提出してほしいと提示。報告を受け、やる気の奈未たちとは対照的に、木村琉空（山下永玖）は否定的。琉空のある言葉に、寺尾創亮（黒崎煌代）は怒りをあらわにして…。
そんな折、ＪＡＸＡで『宇宙日本食認証基準案』を開発中の木島真（神木隆之介）に、皆川が、高校生がサバ缶を宇宙食にしようとしている話を伝える。しかし木島は現実的ではないと断言。10日後に迫るリミット。生徒たちが選ぶ未来、朝野と生徒たちが描く夢の行く末は…。
【写真】意外と身長高い野口聡一氏と北村匠海＆神木隆之介…『サバ缶、宇宙へ行く』会見の様子
福井県の水産高校の生徒たちが、世代を超えて“宇宙食開発”という大きな夢に挑戦した奇跡のような実話をもとに、青春感たっぷりに描くオリジナルストーリー。新米高校教師の主人公・朝野峻一（北村）が、生徒たちを見守りながら夢を応援し、ともに伴走する中で、自身も成長していく軌跡を描く。
教師の朝野峻一（北村匠海）と生徒は、ＮＡＳＡ（アメリカ航空宇宙局）が作った食品衛生管理システムのＨＡＣＣＰ（ハサップ）認証を取得するため申請を提出。半年以上が経過し、菅原奈未（出口夏希）たちは進路について考える時期に。
進路の悩みを抱える中、朝野からＨＡＣＣＰ認証の報告を受ける。奈未の「宇宙へ飛ばす。うちらのサバ缶」をきっかけに、ＮＡＳＡへ「サバ缶を宇宙に届けたい」と英語でメールを送るが、なしのつぶて。そんな中、アメリカにあるＮＡＳＡではなく日本からと気づいた朝野は茨城県つくば市にあるＪＡＸＡ（宇宙航空研究開発機構）に出向き、宇宙教育センターの皆川有紀（ソニン）を訪問。朝野は高校生がサバ缶を宇宙食にするため試行錯誤を重ねている経緯を伝え、アドバイスを求める。すると、皆川は「宇宙食開発担当者たちにつなぐことはできるかも」と話し、そのために“宇宙食として成立する設計”を10日後に提出してほしいと提示。報告を受け、やる気の奈未たちとは対照的に、木村琉空（山下永玖）は否定的。琉空のある言葉に、寺尾創亮（黒崎煌代）は怒りをあらわにして…。
そんな折、ＪＡＸＡで『宇宙日本食認証基準案』を開発中の木島真（神木隆之介）に、皆川が、高校生がサバ缶を宇宙食にしようとしている話を伝える。しかし木島は現実的ではないと断言。10日後に迫るリミット。生徒たちが選ぶ未来、朝野と生徒たちが描く夢の行く末は…。