みずがめ座は「あらゆるストレスが消える」 12星座もっちぃ占い｜4/27〜5/3

4/27（月）〜5/3（日）の「ラッキーデー」と「気をつけるべき日」は？ 五十六謀星もっちぃ先生監修、毎日をポジティブに過ごすための「お告げ」を毎週更新している「もっちぃ占い」からお届けします。

🎉 牡羊座：3日（日）は「何をやっても楽しめる」

牡羊座のあなたは、3日（日）が何をやっても心から楽しむことができる日です。ちょっと興味を持っているけれども、これまでなかなか挑戦できなかったことに手を出してみるのがよいでしょう☆

28日（火）は、やらないことリストを作って省エネモードで切り抜けましょう。頑張りすぎは禁物。週の後半に向けて体力温存を！

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🤝 牡牛座：27日（月）は「楽しくコミュニケーションがとれる」

牡牛座のあなたは、普段は会話がなかなか盛り上がらない人と、楽しくコミュニケーションをとることができる星回りです。27日（月）は、ちょっと空気が重めの人とコンタクトをとってみましょう♪

29日（水）は、やるべきことの優先順位がぐちゃぐちゃになりやすいタイミングです。迷ったときは一番面倒くさそうなことから片付けると、不思議と残りがスルスル解決します。

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🤝 双子座：29日（水）は「対人関係運が急上昇」

双子座のあなたは、29日（水）に対人関係の運気が急上昇します。これまで感じていた小さなモヤモヤが解消されて、人付き合いに圧倒的な自信を持つことができるようになります☆

27日（月）は、朝から色々なことにエネルギーを吸い取られてしまいそうな予感です。時間をかけずに済みそうなことは、積極的に手抜きしましょう。

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🤝 蟹座：2日（土）は「人との絆を実感できる」

蟹座のあなたは、2日（土）の満月を境に、人と人との間にある見えない絆を実感できそう。大切な人とただ一緒に過ごすだけでパワーがあふれてきます♪

29日（水）はお財布の紐が緩みやすいタイミングです。今のうちに買っておいたほうがいいかもしれないという誘惑は、あまりプラスにならないように思います。物欲削減で行きましょう。

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💰 獅子座：3日（日）は「幸せにつながるお金の使い方が見つかる」

獅子座のあなたは、普通に過ごしているうちに、いつの間にか良いアイデアが降ってきそうな1週間です。3日（日）は、ものすごく効率的で、幸せにつながるお金の使い方が見つかるかもしれません♪

人の地雷源はどこにあるかわかりません。2日（土）は、余計な一言で人の怒りを刺激してしまうことがないように、とげのない言葉遣いを選びましょう☆

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💼 乙女座：28日（火）は「頑張った成果が認められやすい」

乙女座のあなたは、28日（火）に周囲から「あなたに頼みたい」と言われることが増えそうな、仕事Maxデーです。色々押し付けられてしまうのはマイナスですけど、頑張った成果が認められやすい星回りでもあります。

スローペースな人にイライラしてしまうことがあるかもしれません。特に30日（木）は、話の途中で割り込みたくなることもあるでしょうが我慢すれば大人の魅力アップです☆

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💼 天秤座：29日（水）は「全力で進みだして」

天秤座のあなたは、29日（水）に停滞していた案件が急に動き出しそうな吉日です。進めるかどうかを迷っていた話があるなら、全力で進み出しましょう☆

人の考えていることの裏側がよくわかる1週間です。気持ちがわかりすぎて同情しすぎてしまうこともあるかもしれません。3日（日）は、優しくなりすぎるのは考えものです。

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🤝 蠍座：2日（土）は「気持ちを共有して幸せに」

蠍座のあなたは、普段は照れくさくて言葉にしにくいこと、今週はすらすら言えそうな予感です。特に2日（土）は、自分の本当の気持ちを人と共有することで、幸せになれそうな予感♪

28日（火）は、一生懸命に時間をかけて頑張ったことが、空回りしそうな予感です。時間と手間のかかる作業に取りかかる前に、それが本当に正しいか、必要な作業かを確認しましょう。

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💼 射手座：3日（日）は「ふとした瞬間にアイデアが浮かぶ」

射手座のあなたは、3日（日）のふとした瞬間にお仕事に関するいいアイデアが浮かんでくる吉日です。目の前の作業というより、今後のキャリアや資産を爆上げするためのヒントが宇宙から降り注ぎますよ☆

30日（木）は、対人関係で疲弊しやすい星回りです。あのときの私の言葉、どう伝わったんだろう…みたいなことを一つでも考えると、それがすなわち損になります。

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💼 山羊座：27日（月）は「クリアな判断ができる」

山羊座のあなたは、27日（月）がとてつもなくクリアな判断ができる吉日です。重要な決断やメールの返信は、なるべくこの日の午前中に済ませるようにしてください。

1日（金）は、テキストによるコミュニケーションに微妙なすれ違いが起こりやすい星回りです。電話や対面など、音声でコミュニケーションを取る手段を大切にしましょう☆

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💼 水瓶座：29日（水）は「あらゆるストレスが消える」

水瓶座のあなたは、お仕事に対して感じているストレスが、この1週間の間にスーッと晴れ渡りそうな予感です。特に29日（水）は、あらゆるストレスの種が消えて、自分の進むべき道が見えてくる星回りです。

30日（木）は相手のペースに巻き込まれやすい要注意の日です。自分のテンポを守ると朝のうちから決めておいて、何度もそれを自分で思い起こすようにしてください♪

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💰 魚座：2日（土）は「未来のための投資が成功しそう」

魚座のあなたは、使った分のお金が、あなたのお金を生み出しやすい1週間です。特に2日（土）は、自分の未来を豊かにするための投資が成功しそうです。学びが大きな富を引き寄せてくれます。

あれもこれも考えなきゃいけないという気持ちがなかなか頭から抜けない1週間になりそうです。29日（水）は、特にしっかり気持ちをリセットする必要がありそう。仕事漬けのストレスからしっかり脱出しましょう。

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五十六謀星もっちぃ

ごじゅうろくぼうせいもっちぃ 10代の頃から占い一筋に生きる占い師。みんなをハッピーにする占いを研究。人を幸せに出来る占い師養成講座も大人気。メディア出演・好きな食べ物多数。一児のパパ。著書に『はじめよう電話占い師』（同文舘）と『占い大学公式テキスト 五十六謀星もっちぃの西洋占星術講義』（説話社）がある。X