【紀ノ国屋】新作トートバッグが可愛くて便利！2Lペットボトルが7本入る大容量♪（実物レビュー）

スーパーマーケット「紀ノ国屋」から、Suicaのペンギンとコラボした新作トートバッグが登場しました！

（写真）【紀ノ国屋×Suicaのペンギン】大容量トートバッグ

今回は実際に購入した筆者が、トートバッグのデザインやサイズ、使い勝手などについて詳しくレビューします。

【紀ノ国屋×Suicaのペンギン】新作トートバッグを徹底レビュー！

フロントにポケット付き

商品情報

紀ノ国屋 Suicaのペンギン ビッグトート

価格：税込4,180円

発売日：＜公式オンラインストア＞2026年4月8日（水）＜店舗＞4月9日（木）

販売場所：紀ノ国屋公式オンラインストア、紀ノ国屋グランスタ丸の内店、グランスタ店、エキュート上野店、大丸東京店、渋谷スクランブルスクエア店

種類・素材・サイズ

種類：いちご（ピンク）／さかな（ブルー）／パン（イエロー）

素材：綿100％

サイズ：（約）縦37×横上辺56cm・下辺45×マチ12cm

持ち手：（約）49cm

耐荷重：（約）12kg

Suicaのペンギンの刺繍がかわいすぎる！シンプルで使いやすいキャンバストート

今回筆者は、紀ノ国屋の店舗で「いちご」を購入しました。どのデザインもかわいく、実物を見て決めたかったため、あえて店舗へ足を運びました。

実際に売り場で見てみると、3種類それぞれに違った魅力がありかなり悩みましたが、最終的には「いちご」をチョイス。3種類の中でも、いちばん大人かわいい印象だったのが決め手です。

このトートバッグは、種類ごとにSuicaのペンギンの刺繍デザインが異なるだけでなく、おなじみの紀ノ国屋ロゴの刺繍カラーも違うのがポイント。「いちご」はロゴ刺繍がピンクで、Suicaのペンギンが手にしているいちごとリンクしたカラーになっています。

「さかな」はブルーのロゴ刺繍で、お魚屋さんに扮したSuicaのペンギンのエプロンと同じ色味。爽やかでカジュアルな印象です。「パン」は、Suicaのペンギンが持っているパンと同じ、キャメルに近いカラーのロゴ刺繍入り。3種類の中ではいちばん洒落感があり、幅広いコーデに合わせやすそうだと感じました。

Suicaのペンギンの刺繍は、フロントポケット上部に施されています。しかも、子ペンギンまで登場している豪華なデザイン！

「いちご」では、子ペンギンがいちごを落としてしまったような、びっくりした表情とポーズがなんとも愛らしく、Suicaのペンギンがそれを拾ってあげているような雰囲気にほっこり癒やされます。

ポケット部分には紀ノ国屋ロゴの刺繍入り。ピンクといっても甘すぎるパステル調ではなく、ややパキッとした発色で、全体のアクセントになっています。いちごの刺繍とカラーがリンクしているのもかわいいポイントです。フロントポケットは、スマホを入れるのにちょうどいいサイズ感で、実用面でも使いやすく感じました。

デザイン自体はシンプルなので、かわいさはありつつも合わせるものを選びにくいのもうれしいところ。生地は厚手のコットンキャンバス素材で、丈夫でしっかりとした作りなのも魅力です。デイリーに気兼ねなく使いやすい、絶妙なバランスのトートだと感じました。

2Lペットボトルが7本入る大容量！旅行にも使えて便利

見た目はすっきりしていますが、サイズはかなり大きめ。2Lペットボトルもすっぽり収まるビッグサイズで、A4書類やノートPCもラクに入る大きさです。

まず、自宅にあった2Lペットボトルを入れてみたところ、なんと7本も収納できました！耐荷重は約12kgあるので、まとめ買いをした日にも頼りになりそうです。

さらに、1泊分の荷物を入れてみたところ、こちらも余裕で収納可能。550mLペットボトルを入れたボトルショルダーや、2段式の折りたたみ晴雨兼用傘など、かさばりやすいアイテムを入れてもまだ余裕がありました。

これからの季節は羽織りものを脱ぎ着する機会も増えますが、実際に羽織りものも入れてみたところ、問題なく収納できました。

持ち手は長めで、荷物が多い日でも肩がけしやすいのが便利。中央部分は二つ折りで縫われているため、手で持ったときにも持ちやすく、細かな使いやすさへの配慮を感じました。普段のお買い物にはもちろん、通勤・通学のサブバッグや旅行バッグとしても活躍してくれそうです。

ただし、内側にはポケットが付いていないため、細かなものを分けて整理しながら収納したい方にはやや不便に感じるかもしれません。ポーチやバッグインバッグを活用するのがおすすめです。

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紀ノ国屋とSuicaのペンギンがコラボした「ビッグトート」は、かわいい刺繍デザインと実用性の高さを兼ね備えた、満足度の高いアイテムでした。

種類ごとに異なる刺繍やロゴカラーにはそれぞれ魅力があり、選ぶ時間まで楽しいのもうれしいポイント。中でも「いちご」は、大人かわいい雰囲気とほっこり癒やされる刺繍が絶妙でした。2Lペットボトルが7本入る大容量サイズで、お買い物バッグとしてはもちろん、通勤や旅行にも活躍してくれそうです。

Suicaのペンギンは、JR東日本の案内によると2026年度末、つまり2027年3月末でSuicaのイメージキャラクターを卒業予定。紀ノ国屋とSuicaのペンギンのコラボはこれまでも人気が高く、今回のトートも“今だからこそ”感じられる貴重さのあるアイテムだといえそうです。気になった方は、お店やオンラインショップでチェックしてみてくださいね。