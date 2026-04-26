レインコートを着て変身してしまったわんこの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で7万1000回再生を突破し、「声出るほど笑いましたw」「これから手術かな？」「神妙な表情がいい」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『新しいカッパ』を買ったので、犬に着せた結果→似合いすぎて…まさかの『外科医になる光景』】

レインコートを新調

TikTokアカウント「kohaku_0806」の投稿主さんは、ロングコートチワワの『こはく』ちゃんの可愛い姿を紹介しています。今回は、レインコートを新調したときの様子を投稿したそうです。新しいレインコートは、頭部が濡れないように帽子が付いているタイプだったとか。

さっそくこはくちゃんに着用させてみると、まるで外科医の手術服みたいな姿に…！！給食帽子のようにゴムが入っている帽子だったため、レインコートというより手術服になってしまったのでした。清潔感のある薄いブルーも、外科医っぽさを出しているのかもしれません。また、もともと前足の先が白毛のため、手袋を付けているようにも見えたとか。

手術前の外科医！？

新しいレインコートがお気に召さなかったのか、あからさまに不服そうな表情を浮かべたというこはくちゃん。その難しい表情は、手術前に悩んでいる外科医のようにも見えたそう…♪

もちろん、普段のこはくちゃんは大きな三角耳がチャームポイントのキュートなわんこ。一番の魅力といえる耳が帽子で隠れると、すっかりイメージが変わってしまうこはくちゃんなのでした。

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「すごく不安気な外科医w」「難しい手術の前なのかもしれない(笑)」「美容クリニックとかにいそう」などたくさんの反響がありました。

TikTokアカウント「kohaku_0806」には、こはくちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「kohaku_0806」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。