◆ＪＥＲＡセ・リーグ 阪神１―０広島（２６日・甲子園）

広島・佐々木泰内野手が今季初めてスタメンから外れた。８回に代打で中前打を放ち、１３打席ぶりの安打。「ベンチから試合を見ていて、フィールドに立っている感じとはまた別の気持ちで。しっかりいい準備をして入り、１本いいヒットが出たので良かったです」と、安どした。

打率１割台で、２５日も４打数無安打。阪神・村上との対戦を「元々、村上さんから１本も打っていなかった。相性が悪いなか、嫌なイメージを持ったまま試合に入ってしまった」と振り返った。「特に、今はこういう状態。そういうことを言っているようでは、スタメンで出続けられない。苦しい時に１本出すのがレギュラー。まだまだ自分はそういう選手じゃない」と猛反省。この日の安打も「きっかけにして上げていくと言っていられる立場ではない。一打席一打席、結果を出しにいきたい」と気を引き締めた。

試合前の練習では、新井良太コーチだけではなく、新井貴浩監督からも助言をもらった。股関節の使い方などを教わり、「左の腰をぶつけにいくことを意識していました。なんとなくイメージは練習でつかめたので、継続して」と前を向いた。指揮官は外した理由を「状態というよりは、相手が大竹というところで、いろいろ組み替えたかった」と説明。「内容自体は上がってきている」と期待した。