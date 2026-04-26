【今週の注目アイテム5選】男の頭頂部を守る日傘、窓用防犯アラームなど

気温が上がり始め、日差しや外出の機会が増えてくるこの季節。身の回りのアイテムを見直して、日常をより快適に整えたくなるタイミングです。

デスク環境をすっきりさせる収納ポーチから、猛暑対策に頼れる高機能日傘、街でも映える最新サンダル、撮影を格上げする小型カメラ、さらには日常を守る防犯対策まで。今チェックしておきたい注目アイテム5つをGoodsPress Web編集部が厳選してご紹介します！

1. 自立＆大容量で効率アップ！進化した「ハコビズ2」の実力

スタンドツールポーチ＜ハコビズ2＞は、デスク周りの整理整頓と持ち運びを両立する便利なツールポーチです。従来モデルの使いやすさを継承しつつ、マウスやACアダプターなどのガジェット収納を強化し、ケーブル用メッシュポケットや文具用ポケットなど計6カ所を備えています。

開くと自立する構造で中身が見やすく、狭いスペースでも効率よく作業環境を整えられます。さらにスマホスタンド機能やA5ポケットも搭載し、ノート収納にも対応します。軽量で持ち運びやすく、フリーアドレスやノマドワークにも適した設計です。

>> 文具もガジェットもまるっと収納。立てて使うから場所を取らない「ハコビズ」がバージョンアップ

2. 真夏の外出が変わる、“涼しさ重視”の最新日傘

COOL＆COMPACTは、日差しと雨の両方に対応する高機能な晴雨兼用傘です。男性向けブランドとして人気のWpc. IZAの新作で、遮熱率65％以上の最高等級S65＋を取得し、強い日差しによる温度上昇を大幅に抑えます。遮光率・UVカット率ともに100％、UPF50＋と紫外線対策も万全で、頭部の温度上昇を最大約22度軽減します。

さらに耐水圧10,000mm以上と高い撥水性で雨傘としても優秀です。コンパクトに折りたため携帯しやすく、日常使いから外出時まで快適さを高めてくれる1本です。

>> 強烈な直射日光から男の頭頂部を守る。最高レベルの遮熱性＆たたむと小さい男の日傘

3. 快適さとデザイン性を兼ね備えアディダスの最旬サンダル

近年、サンダルは「ラフな履き物」というイメージから、日常や外出でも使えるおしゃれなシューズへと進化し、幅広く浸透しています。一方で種類が増えたことで選びに迷う人も多い中、注目したいのがアディダスのリカバリーサンダル「PURECHILL」と「PURECHILL SLIDE」です。

スリーストライプスが映えるデザインでファッション性が高く、ミニマルで合わせやすいのが特徴。EVAミッドソールによる高いクッション性とサポート力、ラバーアウトソールのグリップ力と耐久性も備え、快適な履き心地を実現しています。街履きからリカバリー用途まで幅広く活躍する一足です。

>> 街でもおしゃれにチルする？ アディダスの新作はリカバリーするだけじゃなくてファッションアイテムとしても優秀

4. 手のひらサイズで本格映像！進化した「Osmo Pocket 4」

Osmo Pocket 4は、約2年半ぶりに登場した最新モデルで、携帯性と高性能を両立した小型カメラです。外観は前作のOsmo Pocket 3と大きく変わらないものの、バッテリー容量増加により最大約240分の長時間撮影が可能に。

さらに107GBの内蔵ストレージ搭載やズームボタン追加で使い勝手も向上しています。1インチセンサーや明るいレンズに加え、ダイナミックレンジ強化や4K/240Pのスローモーション対応など映像性能も進化。強化されたトラッキング機能により初心者から本格派まで幅広く使える一台です。

>> どこが変わった？ DJIの最強Vlogカメラ「Osmo Pocket 4」が満を持して登場

5. 工事不要で安心をプラス！音で守る窓用防犯アラーム



築年数の多い住宅は防犯面に不安を感じてしまうもの。そんな人にオススメしたいのがリモコン付き窓用防犯アラームです。防犯はカメラよりも「音と光」で未然に防ぐことが重要とされ、本製品は開放検知と衝撃検知の2方式で侵入の兆候を察知し、大音量アラームで威嚇します。

リモコン操作により離れた場所からオン・オフでき、SOS機能も搭載。設置は両面テープで貼るだけと簡単で、工事不要なのも魅力です。手軽に導入できる防犯対策として有効なアイテムです。

>> 築30年の古い家、大きな窓が不安の種。アイリスオーヤマの「リモコン付き窓用防犯アラーム」を知って思ったこと

＜文／GoodsPress Web編集部＞

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