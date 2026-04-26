「プロレス・スターダム」（２６日、横浜アリーナ大会）

年間最大のビッグマッチで、昨年１２月２９日に再デビューしたフワちゃんが衝撃の大金星でシングルマッチ初勝利を挙げた。元ワンダー王者の安納サオリ（３５）と一騎討ちで激突し、中盤まではボコボコにされたものの、コーナー最上段からのムーンサルトプレスを初披露するなど観客をどよめかせ、最後は虚を突くラ・マヒストラルで丸め込んで３カウントを奪った。

横浜アリーナを騒然とさせた。ピンクと水色を基調とした新コスチュームで登場したフワちゃんは“おふざけ”を封印した真剣な表情でリングに立つと、安納に握手を拒否された直後にバックドロップで奇襲を仕掛けた。高角度のジャーマン・スープレックス３連発を食らうなどピンチの連続だったが、歯を食いしばってキックアウト。コーナー最上段から場外へのプランチャを発射して沸かせると、リング内ではミサイルキック３連発で安納を追い詰めた。

さらに、驚きの展開が待っていた。滞空時間の長いブレーンバスターでたたきつけた後、後頭部へのシャイニング・ウィザードを発射。「まだまだ」と叫んで、前からの閃光魔術を浴びせると、カバーにはいかず、「いくぞー！」とコーナー最上段に登った。会場がどよめく中、フワちゃんは高く跳んで宙返りするムーンサルトプレスを初披露。カウント２・９で返されたものの、安納の連続ジャーマンを股の下をくぐって回避すると、師匠の葉月（２８）の得意技であるラ・マヒストラルで丸め込み、殊勲の３カウントを奪った。

圧倒的な格上相手からの大金星で衝撃のシングル初勝利を挙げ、師匠の葉月と泣きながら抱き合った。バックステージでも「４・２６は忘れられない記念日になった。本当にうれしい！」と興奮冷めやらぬ様子で舞い、「師匠の技でスリー（カウント）を取ったのは本当にうれしい。不意打ちで勝てるのは新人の醍醐味だから」と声を弾ませた。さらに、師匠・葉月への思いについて「芸能人のフワちゃんと記念に練習してとかじゃなく、３年前に（テレビ企画で）プロレスをやった時もずっと最後まで（指導を）やってくれて、責任を持って育ててくれる師匠に巡り会えて本当にうれしい」と、目を押さえて号泣した。

衝撃の初披露だったムーンサルトプレスについては「練習していたからずっとやってみたかったけど、怖かった。でもアドレナリンが出ていたから怖くなかった。あと、手もケガした」と、指の付け根が腫れ上がった左手を見せた。「なんで腫れちゃったんだろう。カラコン（が外れた目）も痛い。プロレスって本当に痛い！でも、アドレナリンが出ているから痛くなかった。ありがとうございました」と胸を張った。