「1年前は異常なし」だったのに、健康診断のレントゲン検査で異常が……“小さな影”でも進行したがんの可能性はある? 要精密検査の正しい受け止め方

「1年前は異常なし」だったのに、健康診断のレントゲン検査で異常が……“小さな影”でも進行したがんの可能性はある? 要精密検査の正しい受け止め方