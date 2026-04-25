JRAは、フランシスコ・ゴンサルベス騎手に対し、短期騎手免許を交付すると発表した。免許期間は5月2日から6月28日まで、JRA短期免許での来日は今回が初となる。

ゴンサルベス騎手は1990年4月8日生まれのブラジル出身。2006年にブラジルで騎手免許を取得し、2013年からはアルゼンチンを主戦場としている。2024年シーズンは2083戦479勝でリーディング1位に輝き、2025年も1274戦274勝で同2位と安定した成績を残している。2026年シーズンはドバイで騎乗し、4月24日時点で59戦3勝としている。

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短期免許初取得

近年の主なG1勝利には、2024年のグランクリテリウム大賞、エストレージャス大賞ディスタフ、エストレージャス大賞クラシック、セレクシオン・デ・ポトランカス大賞、ダルド・ロチャ大賞（いずれもアルゼンチン）に加え、ブラジルのサンパウロ大賞などがある。2025年にはラスアメリカス大賞（アルゼンチン）も制している。

身元引受調教師は和田勇介（美浦）、契約馬主は中村祐子氏。