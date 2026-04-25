

戸田恵梨香(C)MBS

戸田恵梨香が、４月26日（22時〜）放送の「日曜日の初耳学」（MBS／TBS系全国ネット）に出演。現場で監督と真正面からぶつかり合い、納得いくまで作品に向き合うストイックすぎる裏側。そして、人生の経験を経て手に入れた、穏やかで深く澄み渡った死生観。戸田恵梨香の「魂の遍歴」に迫る。

林修先生が“時代のカリスマ”と対峙する「インタビュアー林修」 。今回のゲストは、数々の大ヒット作で主演を務める俳優・戸田恵梨香。10代で単身飛び込んだプロの世界。大人たちが求める「いい子」を演じ続け、自分の感情を押し殺していた孤独な日々。そんな彼女がいかにして国民的俳優へと上り詰めたのか。

「岩下志麻に拳銃を突きつけられた気分」――監督が明かす、戸田恵梨香の“狂気”

最新作で伝説の占い師を演じる戸田。脚本、監督を担った瀧本智行監督が、制作現場での衝撃的なエピソードを暴露。結末のシナリオに納得がいかず、衣装合わせの最中に「このドラマで何を伝えたいんですか！」と監督を猛烈に問い詰めたという。 その凄まじい気迫に監督は「岩下志麻さんに拳銃を突きつけられている気分だった」と述懐。 脚本家とも納得いくまで話し合う、戸田のモノづくりに対する一切の妥協を許さない“誠実な熱量”が浮き彫りになる。

恩師との再会で「鎧」が剥がれ落ちた…1時間泣き続けた10代の記憶

中学卒業後に上京し、厳しい芸能界で戦い続けてきた戸田。当時は睡眠時間がわずか2、3時間という過酷な環境の中、本当の感情を封印し、「殻」に閉じこもっていたという。 そんな彼女の心を救ったのが、ボイストレーナーの長岡公子先生だった。 約10年ぶりとなるリモート再会で、当時の戸田がまとっていた「鎧」を指摘されると、戸田の瞳からは涙が。 1時間泣き続けたという、知られざる「孤独からの解放」の瞬間が初めて語られる。

「怒りの沸点が変わった」大親友・大島優子が語る“戸田恵梨香の素顔”

プライベートで10年以上の付き合いがある大島優子がリモート出演。「自分のことを何でも話す」という戸田が、自宅で見せた驚愕の姿とは？ さらに、近年の戸田の劇的な変化についても。以前は仕事に対して鋭く物申すこともあった彼女が、今では「決して怒らず諭す」という穏やかな境地へ。大島も「沸点が下がる（怒りやすくなる）時期もあるはずなのに、エリカは逆」と驚嘆する、その精神的な深化の秘密に迫る。

亡き父が遺した「救い」、そして故郷で見せた「奇跡の虹」

戸田恵梨香という人間を形成した亡き父の教え――それは「どんな人間になっても謙虚でいなさい」という言葉。 16歳の当時は反発したその言葉が、今、彼女の人生を支える「バトン」となっている。 さらに、結婚の報告ができなかった父への心残りを抱え、故郷・神戸を訪れた際に起きた「奇跡」を告白。 当時住んでいた場所と、父の眠る場所を繋ぐように空に架かった虹。 「見守られている」と確信した、家族の絆にまつわる不思議なエピソードに、スタジオは感動の渦に包まれる。

番組情報

「日曜日の初耳学」

MBS／TBS系全国ネット放送2026年4月26日（日）22時00分〜22時54分出演者[ＭＣ]

林修

大政絢[スタジオゲスト]

赤ペン瀧川、浮所飛貴、河井ゆずる（アインシュタイン）、澤部佑（ハライチ）、島崎和歌子、中島健人[VTR出演] 戸田恵梨香、大島優子、瀧本智行 監督、長岡公子さん（ボイストレーナー）