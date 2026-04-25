　25日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比420円高の6万140円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万9716.18円に対しては423.82円高。出来高は1万356枚だった。

　TOPIX先物期近は3714.5ポイントと前日比1ポイント安、TOPIX現物終値比2.09ポイント安だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 60140　　　　　+420　　　 10356
日経225mini 　　　　　　 60125　　　　　+405　　　235944
TOPIX先物 　　　　　　　3714.5　　　　　　-1　　　 16277
JPX日経400先物　　　　　 33845　　　　　 -75　　　　 472
グロース指数先物　　　　　 742　　　　　　-9　　　　1162
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース