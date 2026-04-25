日経225先物：25日夜間取引終値＝420円高、6万140円
25日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比420円高の6万140円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万9716.18円に対しては423.82円高。出来高は1万356枚だった。
TOPIX先物期近は3714.5ポイントと前日比1ポイント安、TOPIX現物終値比2.09ポイント安だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 60140 +420 10356
日経225mini 60125 +405 235944
TOPIX先物 3714.5 -1 16277
JPX日経400先物 33845 -75 472
グロース指数先物 742 -9 1162
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3714.5ポイントと前日比1ポイント安、TOPIX現物終値比2.09ポイント安だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 60140 +420 10356
日経225mini 60125 +405 235944
TOPIX先物 3714.5 -1 16277
JPX日経400先物 33845 -75 472
グロース指数先物 742 -9 1162
東証REIT指数先物 売買不成立
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