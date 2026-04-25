丸亀じゃんご・安場泰介、爛々・萌々と結婚「日々の散髪、日々の命の燃焼を怠らず…」
お笑いコンビ・丸亀じゃんごの安場泰介が24日、自身のXを更新。爛々の萌々と結婚したことを報告した。
【写真】最高の人生！丸亀じゃんご・安場泰介、爛々・萌々と結婚
2ショットと書面を添えて「この度、36歳角刈り、結婚しました！最高の人生です！！一層気合い入れて頑張ります！今後とも丸亀じゃんご、そして爛々を宜しくお願いいたします！」と記した。
■報告全文
日頃からお世話になっております皆様、応援してくださるファンの皆様に心より厚く御礼申し上げます。
この度、丸亀じゃんご・安場泰介と爛々・萌々は結婚の運びとなりましたことをご報告させていただきます。
これからは芸の精進はもちろん、日々の散髪、日々の命の燃焼を怠らず、幸せな家庭を築いていきたいと思います。
まだまだ未熟な2人ではございますが、今後もご指導、ご鞭撻、ご支援を頂けますと幸いです。きに、おーきに。
丸亀じゃんご 安場泰介
爛々 萌々
【写真】最高の人生！丸亀じゃんご・安場泰介、爛々・萌々と結婚
2ショットと書面を添えて「この度、36歳角刈り、結婚しました！最高の人生です！！一層気合い入れて頑張ります！今後とも丸亀じゃんご、そして爛々を宜しくお願いいたします！」と記した。
■報告全文
日頃からお世話になっております皆様、応援してくださるファンの皆様に心より厚く御礼申し上げます。
この度、丸亀じゃんご・安場泰介と爛々・萌々は結婚の運びとなりましたことをご報告させていただきます。
これからは芸の精進はもちろん、日々の散髪、日々の命の燃焼を怠らず、幸せな家庭を築いていきたいと思います。
まだまだ未熟な2人ではございますが、今後もご指導、ご鞭撻、ご支援を頂けますと幸いです。きに、おーきに。
丸亀じゃんご 安場泰介
爛々 萌々