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なぜ外国人は「日本に行くな」と語るのか？世界基準を狂わせる“高すぎるハードル”と逆カルチャーショックの罠

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「Florian 京都のフランス人」のフロリアン氏が自身のYouTubeチャンネルで「外国人が「日本に行くな」と言う本当の理由とは？」を公開した。最近SNSで流行している「日本に行くな」と訴える動画の真意について、実際の投稿を見ながら解説している。



動画内で紹介された複数の「日本に行くな」という動画。一見すると日本を批判しているように見えるが、実は「日本が素晴らしすぎて、自分の国に戻ったときに元の人生に戻れなくなる」という最大限の褒め言葉であることが明かされる。



動画内では、海外からの旅行者による様々な訴えが紹介された。ある投稿者は、食事が安くて美味しいこと、道にゴミがなく清潔なこと、電車の時間が正確であることなどを挙げ、「他の国が悪いわけじゃない。ただ日本の基準が高すぎる」と主張。また別のアメリカ人は「一度見たら、もう見なかったことにはできない」と語り、自国の生活に満足しているなら日本に行くべきではないと熱弁した。これらに対し、フロリアン氏は「逆カルチャーショックみたいになっていく」と強く同意を示した。



一方で、夏の異常な暑さや、観光ではなく「住む」となった場合の難しさにも言及。「自分は日本人じゃないし、これからも日本人にはなれない」と語る外国人の声を取り上げ、文化にフィットするための苦労があることも伝えた。



フロリアン氏自身も、かつてフランスに帰国した際に強烈なホームシックならぬ“日本シック”に陥った過去を告白。「もう日本から出たくない」と語り、10年間日本に住み続けている自身の経験から、「日本は本当に最高」と笑顔で動画を締めくくった。