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YouTubeチャンネル「AI大学【AI&ChatGPT最新情報】」が「【性能は世界一】ChatGPT(Codex)の新しいAIモデル「GPT-5.5」とは？｜性能・安全性・使い方まで全部解説！」と題した動画を公開した。動画では、OpenAIが2026年4月24日に発表した最新AIモデル「GPT-5.5」の驚異的な性能や安全対策、具体的な使い方について解説している。



GPT-5.5は、ChatGPTとAIコーディングエージェントのCodexに実装された。「これまでで最も賢く、直感的に使えるモデル」とされ、ユーザーの意図を素早く理解し、コーディングやデータ分析、スプレッドシートの作成などを自律的に進めることができる。複数のツールを横断してタスクが完了するまで動き続ける能力が向上しているのが大きな特徴である。



安全対策面では、悪用を防ぎつつ有益な用途へのアクセスを維持するよう設計されている。社内外のレッドチームと協力し、サイバーセキュリティや生物学分野などでも重点的なテストを実施し、リリース前には約200の協力団体から意見を収集した。性能面でも、前モデルのGPT-5.4や他社の最新モデルを大きく上回り、有名ベンチマーク「Artificial Analysis」では全AIモデルの中で首位を獲得している。



利用方法について、ChatGPTではPlus、Proなどの有料プランユーザー向けに展開されている。設定画面からモデルを「最新」の「Thinking 5.5」に切り替え、「思考の深さ」を選択することで利用できる。また、Codexのデスクトップアプリでも利用可能で、ブラウザやPCの操作機能が拡張された。なお、GPT-5.5のAPIは近日中に一般公開される予定で、料金は100万入力トークンあたり5ドル、100万出力トークンあたり30ドルに設定されている。動画の概要欄には紹介されたツールのリンクが掲載されており、対象のユーザーは自身の環境で最新性能を試すことができる。