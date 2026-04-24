PEACH JOHN×森香澄♡夏の新作ランジェリーで叶える美スタイル

人気ランジェリーブランドPEACH JOHNが、新ミューズに森香澄を起用♡爽やかなビジュアルとともに、夏に向けた新作ランジェリーが登場しました。機能性と美しさを兼ね備えたラインナップは、毎日の自分をもっと好きになれる予感。心地よさとスタイルアップを同時に叶える注目アイテムをチェックして♪

人気No.1シリーズの新色登場

ブランドを代表する「ナイスバディブラ」シリーズは、着用するだけで理想のバランスに近づける優秀アイテム。縦長カップとサイド設計でバストをしっかり引き上げ、全身を美しく見せてくれます。

・ナイスバディブラリボンレース

価格：3,900円（税込）

サイズ：A～Fカップ UB65/70/75/80（UB80はC・D・Eカップのみ）

カラー：《新色》ブルーピンク（他4色）

・ナイスバディショーツリボンレース

価格：1,800円（税込）

サイズ：S、M、L

・ナイスバディソングリボンレース

価格：1,800円（税込）

サイズ：S/M、M/L

透明感あふれる新色は、夏の装いにぴったりの爽やかさ。森香澄も「きれいに盛れて頼れる」と愛用する人気シリーズです。

*売上No.1シリーズ（※PEACH JOHN内2025年1月1日～12月31日の販売実績）

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快適さ重視のノンワイヤー＆涼感ブラ

ラクな着け心地と美しい谷間を両立するノンワイヤーブラも充実。

・盛れるノンワイヤーブラ

価格：3,300円（税込）

サイズ：B～Fカップ UB65/70/75

カラー：《新色》モーヴ（他7色）

・盛れるノンワイヤーペアショーツ

価格：1,500円（税込）

サイズ：S、M、L

さらに、夏に嬉しい接触冷感機能付きアイテムも登場。

・クーリッシュブラ

価格：3,900円（税込）

サイズ：BC・DEカップ UB65/70/75

カラー：ブルーグリーン（他4色）

・クーリッシュショーツ

価格：1,800円（税込）

サイズ：S、M、L

・クーリッシュショーツ（ソングタイプ）

価格：1,800円（税込）

サイズ：S/M、M/L

通気性と涼しさを兼ね備えた設計で、暑い季節も快適に過ごせます。

*PEACH JOHN内2025年1月1日～12月31日の販売実績

自然体で過ごせるシンプルブラ

「シンプルって、落ち着く。」をコンセプトにしたPJ BASIC by PEACH JOHNからは、デイリーに活躍するノンワイヤーブラが登場。

・コットンMIXロゴノンワイヤーブラバックホック

価格：2,190円（税込）

サイズ：S、M、L、LL、3LL

カラー：《新色》ブルーグレー（他2色）※4月28日発売

コットン93%以上のやさしい肌ざわりと伸びの良さで、リラックスタイムや軽い運動にもぴったり。ナチュラルに美胸を演出してくれます。

夏のランジェリーで自分をもっと好きに♡

森香澄が魅せるPEACH JOHNの新作ランジェリーは、機能性・デザイン・着心地のすべてを兼ね備えたラインナップ♡

シーンや気分に合わせて選べる豊富なアイテムで、毎日をもっと快適に、そして美しく彩ってくれます。自分らしく過ごしたいこの季節、あなたにぴったりの一枚を見つけてみてください♪