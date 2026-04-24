「リボンの騎士」がNetflixで新生　“すっごい面々”の布陣にファン騒然

手塚治虫が描いた名作漫画「リボンの騎士」を原案とするNetflix映画「THE RIBBON HERO リボンヒーロー」が、2026年8月に世界独占配信されることが決定しました。

あわせてティザービジュアルやメインスタッフ陣が解禁され、アニメファンの間で早くも大きな話題を呼んでいます。

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■ 意味深な予告からの解禁！「すっごい面々」なクリエイター陣

本作の公式Xでは、4月17日に主人公の目元をアップにした画像と「2026.4.23.21:00」という解禁日時のみが投稿され、詳細が伏せられた状態で事前予告が行われていました。

そして迎えた発表当日、満を持しての情報解禁にネット上では「まさかとは思ったが本当にリボンの騎士」「すっごい面々……！」と驚きと歓喜の声が多数寄せられています。

ファンの度肝を抜いた「すっごい面々」の筆頭が、本作で初の長編監督を務める五十嵐祐貴さんです。「呪術廻戦 第1期」のエンディングを1人で原画担当したことでも知られる気鋭のアニメーターが、自身の率いるスタジオ「OUTLINE」とともにアニメーション制作を手掛けます。

さらにキャラクター原案には「Fate/Grand Order」「刀剣乱舞ONLINE」などで人気のイラストレーター・望月けいさん、キャラクター原案協力として「サイバーパンク：エッジランナーズ」などのエンディング監督を務めた米山舞さんが名を連ねています。

加えて、アニメーションキャラクターデザインに新垣一成さん、アートディレクターにセドリック・エロールさんを迎えるなど、まさに業界屈指の実力派クリエイター陣が集結しました。

■ 「誰かの望む私じゃ嫌だ」現代に蘇る新たなヒーロー像

望月けいさんによる描き下ろしのティザービジュアルには、ひと言では言い表せない複雑な心情を浮かべた主人公の少女が描かれています。

原案を彷彿とさせる大きな赤いリボンがひときわ強い存在感を放っており、そこに添えられた「誰かの望む私じゃ嫌だ」というキャッチコピーからは、周囲の期待に抗い、ありのままの自分を選び取ろうともがく強い意志がうかがえます。

作品について「『リボンの騎士』の手塚治虫氏、そのルーツである宝塚歌劇の小林一三氏、彼らの作った極上の王道エンターテイメントへの敬意を込めました。今の時代に⽣きるすべての⼈々に向けて、⾎湧き⾁踊る“王道”エンターテイメントをお楽しみください」と語った五十嵐さん。

男装の麗人サファイアが活躍する、半世紀以上も前に生み出された名作少女漫画が、新進気鋭のクリエイターたちの手によって現代にどう生まれ変わるのか。過酷な運命に抗う一人のヒーローの新たな物語が幕を開ける2026年8月の配信に向け、世界中から熱い視線が注がれそうです。

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026042403.html