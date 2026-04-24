『モータルコンバット／ネクストラウンド』より、本予告編が公開された。シリーズ屈指の人気キャラクター、ジョニー・ケイジがついに本格参戦。真田広之、浅野忠信らおなじみの顔ぶれも再集結し、人間界と魔界が激突する究極の格闘大会がいよいよ幕を開ける。

1992年の誕生以来、世界中のファンを熱狂させてきた格闘ゲーム「モータルコンバット」。2021年の映画『モータルコンバット』は、ゲーム原作映画の成功例として高く評価され、本作はその続編にあたる。

前作に続き、スコーピオン役で真田広之、ライデン役で浅野忠信が続投。さらに今回は、ジョニー・ケイジ役としてカール・アーバンが加わり、シリーズの熱量は一段と高まっている。

物語の舞台となるのは、世界の命運を賭けた最終ラウンドだ。人間界を守る戦士たちと、魔界の皇帝シャオ・カーン率いる最凶のファイターたちが、究極の格闘大会〈モータルコンバット〉で全面衝突する。すべての戦士が揃ったとき、人類の未来を賭けた最後の戦いが始まる。

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本予告で目を引くのは、やはりジョニー・ケイジだろう。前作で存在が示唆されていたシリーズ屈指の人気キャラクターが、ついにその姿を現した。落ち目の元アクションスターでありながら、人間界の“切り札”として大会に強制参加させられるという設定もユニーク。独特のユーモアと大胆不敵なスタイルで、魔界の強敵たちに挑んでいく。

もちろん、見どころはジョニーだけではない。予告ではスコーピオンとライデンを中心に、限界を超えた超絶アクションが次々に展開。魔界の皇帝シャオ・カーン、新キャラクターのキタナなども登場し、戦いは一気に“決戦の舞台”へと加速していく。CGと実写アクションが融合したバトルはかなり派手で、まさに“観戦型エンターテインメント”という言葉がしっくりくる。

今回あわせて解禁された場面写真では、ジョニー・ケイジの戦闘シーンに加え、スコーピオン、ライデンらの姿も確認できる。どのカットも“開幕直前”の緊張感を帯びており、ただの前哨戦ではなく、本当に最後の大一番が近づいていることを感じさせる。

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もともと「モータルコンバット」は、技、異能、キャラクター性のぶつかり合いそのものが魅力のシリーズだ。本作はそれを映画としてどう見せ切るかに真正面から挑んでいるように見える。最強同士の戦いを“観る”快感に振り切った一本として、劇場で浴びたいタイプの作品になりそうだ。

『モータルコンバット／ネクストラウンド』 は2026年6月5日、日本公開。