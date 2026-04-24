「誰が取材に答えたかわかる...」【京都小6遺棄事件】住民の「マスコミ不信」と事件現場の閉鎖性

狭い地域だから…

京都府南丹市園部町の山林で安達結希くん（11）が遺体で見つかった事件は、発生当初から、その謎の多さで世間の耳目を集めた。

遺体発見から３日後の４月16日、死体遺棄容疑で逮捕された養父の安達優季容疑者（37）が供述を始めたことで、少しずつ事件の全貌が明らかになりつつある。

結希くんの行方がわからなくなって以降、SNS上では犯人捜しなどの“謎解き”が加熱。その熱は視聴率や記事へのアクセス数につながり、多くの報道陣が小さな町に集結した。東京のテレビ局の記者は「何を流しても異常な数字につながった」と言う。同じテレビ局から番組ごとに別々の取材クルーが訪れるなど、お祭り騒ぎだった。そんな状況に困惑を隠せなかったのが地元住民たちだ。

「70年この町で生きてきたけど、殺人事件なんて記憶にありません。それにしても、こんな小さな町に大勢のマスコミが押しかけて、連日報道する必要がある事件なのか……」（南丹市に住む70代女性）

「結希くんの母方の親族の一人と親しくしていましたが、連日マスコミが家の前に張り付いていて、仕事も休まないといけなくなっている。本当に不憫です。マスコミの過熱取材には怒りを感じていますよ」（安達家を知る女性）

南丹市の人口は約３万人。’06年に４つの町が合併して生まれ、’20年時点での高齢化率（65歳以上の住民が占める割合）は約36％と、人口減少が進むエリアでもある。

事件の舞台となった園部町は、京都市内から高速道路を使って１時間程度の距離に位置する。実際に訪れると牧歌的な田舎町という印象を受けた。園部町は約103㎢と広いが、市の人口の大半は園部駅付近に集中している。安達一家が暮らす山間部の住民たちは、中心部に住む人のことを「“町の人たち”」と表現していた。

園部町のような地方の田舎町で事件が起きると、住民がすぐ口を開いてくれるケースと、頑なに口を閉ざすケースに二分される。今回は明らかに後者だった。フライデーデジタルの記者に地元住民たちはこんな話をした。

「狭い地域だからね、テレビで取材に答えたりすると誰が話していたかわかってしまう」

「地域のコミュニティの中にグループチャットがあり、情報共有している。だから下手なことは言えないんよ」

「スーパーに買い物に行ったときにまでマスコミに声をかけられるから、たまったもんじゃない。まともに対応するのがバカらしい。私の友人はあまりのしつこさに腹が立って、『ネットで見ただけの適当な情報を話してやった』と言うてましたわ」

「ただ静かに暮らしたいだけ」

町には「取材お断り」の張り紙が貼られている民家が散見された。安達夫妻の職場では早々に緘口令（かんこうれい）が敷かれ、親族には数十社のマスコミが群がった。

多くの住民が口を閉ざすため、話をしてくれる数少ない取材対象者に各社が押し寄せる。そんな取材合戦が数週間続いたことで、住民の間にマスコミ不信が広がっていた。

南丹市は住民の生活や福祉全般を援助する民生委員の活動が活発な地域だった。複数の民生委員と話す機会があったが、彼らは「南丹市には生活の支援が必要な人が多い」と述べ、「人のつながりが強い」と明かした。飲食店で出会った老人は、「鍵をかけずに出かける人が多いような土地柄だったのに」と嘆いた。

結希くんと母親が二人で数年間暮らしたとされる園部町のアパートの近隣住民はこう打ち明けた。

「毎朝、散歩していますが、通学時間帯に結希くんとお母さんは見かけたことがないんです。『シングルマザーのお母さんが東京から出戻り、このアパートで暮らしている』という話は聞いていましたけど。事件が起きた後、『外から来た人（優季容疑者）が起こした事件やから……』と話す人もいましたね」

前出の老人は記者に訴えかけるように、「私たちはただ静かに暮らしたいだけなんですわ」とため息をつくのだった。