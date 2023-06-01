timelesz原嘉孝「バレーボールネーションズリーグ2026」応援サポーター就任 バレー部キャプテン務めた過去も「学生時代の自分に見せたい」
【モデルプレス＝2026/04/24】TBSでは、7月8日から大阪で開幕する『バレーボールネーションズリーグ2026』の日本ラウンド男女全試合を放送。このたび、timeleszの原嘉孝が日本代表選手の熱量を届けるバレーボールネーションズリーグ応援サポーターに就任した。
【写真】timeleszメンバー、胸筋際立つバレーボールユニフォーム姿
原は、中学・高校時代はバレーボール部に所属し、ミドルブロッカーとしてプレー、キャプテンも務め、青春を注いだ経験を持っている。また、バレーボール男子日本代表初となるドキュメンタリー映画「GRIT −バレーボール男子日本代表 栄光への始発点−」（2026年1月公開）のナレーションを担当したこともあり、今回の就任が実現した。
原は今回の就任に対し、「学生時代の自分が聞いたら喜ぶと思います。少しでもチームの魅力が伝わるように熱量を上げて応援していきます！」と意気込みを表明。また、視聴者へ向けては「これを機にバレーボールの奥深さ、熱さみたいなものを体感いただきたいです。僕もしっかりとサポートさせていただきますので、ぜひ一緒に日本バレーを盛り上げましょう！」と熱を込めて呼びかけた。
原のバレーボールネーションズリーグ応援サポーター就任決定に対し、日本代表選手からサプライズで歓迎のメッセージVTRが届いた。男子キャプテンの石川祐希選手は「学生時代にバレー部で本気でボールを追いかけていたことは伺っています。そんなバレーボールの魅力を知っている原さんが応援サポーターになってくださったこと、とてもうれしく思います！」とコメント。また、石川選手と共に男子代表を牽引する高橋藍（※「高」は正式には「はしごだか」）選手は「原さんと一緒にネーションズリーグ、今後のバレーボールを盛り上げていきたいです。お会いできること楽しみにしています！」、女子エースの佐藤淑乃選手は「今シーズンの女子日本代表も一緒に盛り上げていきましょう！」と呼び掛けた。
サプライズとなった選手からのメッセージVTRを見た原は、「認知されてるんですか！？ めっちゃびっくりした！ うれしいです！！」と歓喜。「学生時代の自分に見せたいですね。とんでもない未来が待ってるぞ…！ って。頑張ります！」と、改めて今回の就任への気持ちを引き締めた。（modelpress編集部）
バレーボールネーションズリーグ応援サポーターのお話をいただいて、素直にとてもうれしかったです。学生時代の自分が聞いたらとても喜ぶと思います。それと同時に責任のある立場をいただき、身の引き締まる思いです。少しでもチームの魅力が伝わるように熱量を上げて応援をしていきます！今回応援サポーターに就任するにあたって、僕自身も試合の見方をアップデートする必要があると思っていて、単に試合を見届けるというより、勝敗を分ける1点を取るその瞬間、なぜあのプレーが効いて得点に繋がるのか、そこまで細かく追える状態まで勉強して試合を見たいと思っています。学生時代に部活でバレーボールを経験していたこともあって、点差が開いてしまった時などは選手のメンタル面の重要性も痛感しています。だからこそ僕は客席から熱い言葉で少しでも会場をホットにして、良い状態でプレーに集中していただけるような応援をしていきたいと思っています。バレーボールを応援している方もまだ触れたことがない方も、これを機にバレーボールの奥深さ、熱さみたいなものを体感いただきたいです。僕も熱量を持ってしっかりとサポートさせていただきますので、ぜひ一緒に日本バレーを盛り上げましょう！ 頑張れ！ 日本！！
【海外ラウンド（BS-TBSで放送）】
「女子・第1週＠カナダラウンド」
6月4日（木）日本vsフランス
6月6日（土）日本vsウクライナ
6月7日（日）日本vsドイツ
6月8日（月）日本vsカナダ
「男子・第1週＠中国ラウンド」
6月10日（水）日本vsウクライナ
6月12日（金）日本vsポーランド
6月13日（土）日本vs中国
6月14日（日）日本vsスロベニア
「女子・第2週＠フィリピンラウンド」
6月17日（水）日本vsセルビア
6月19日（金）日本vsチェコ
6月20日（土）日本vsドミニカ共和国
6月21日（日）日本vsイタリア
「男子・第2週＠フランスラウンド」
6月24日（水）日本vsセルビア
6月27日（土）日本vsイラン
6月28日（日）日本vsアメリカ
6月29日（月）日本vsフランス
【日本ラウンド（TBS系列で生中継）】
「女子・第3週＠Asueアリーナ大阪」
7月8日（水）日本vsブラジル
7月9日（木）日本vsタイ
7月11日（土）日本vsトルコ
7月12日（日）日本vsポーランド
「男子・第3週＠Asueアリーナ大阪」
7月15日（水）日本vsイタリア
7月16日（木）日本vsカナダ
7月17日（金）日本vsベルギー
7月19日（日）日本vsアルゼンチン
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【写真】timeleszメンバー、胸筋際立つバレーボールユニフォーム姿
◆原嘉孝、バレーボールネーションズリーグ応援サポーター就任
原は、中学・高校時代はバレーボール部に所属し、ミドルブロッカーとしてプレー、キャプテンも務め、青春を注いだ経験を持っている。また、バレーボール男子日本代表初となるドキュメンタリー映画「GRIT −バレーボール男子日本代表 栄光への始発点−」（2026年1月公開）のナレーションを担当したこともあり、今回の就任が実現した。
原のバレーボールネーションズリーグ応援サポーター就任決定に対し、日本代表選手からサプライズで歓迎のメッセージVTRが届いた。男子キャプテンの石川祐希選手は「学生時代にバレー部で本気でボールを追いかけていたことは伺っています。そんなバレーボールの魅力を知っている原さんが応援サポーターになってくださったこと、とてもうれしく思います！」とコメント。また、石川選手と共に男子代表を牽引する高橋藍（※「高」は正式には「はしごだか」）選手は「原さんと一緒にネーションズリーグ、今後のバレーボールを盛り上げていきたいです。お会いできること楽しみにしています！」、女子エースの佐藤淑乃選手は「今シーズンの女子日本代表も一緒に盛り上げていきましょう！」と呼び掛けた。
サプライズとなった選手からのメッセージVTRを見た原は、「認知されてるんですか！？ めっちゃびっくりした！ うれしいです！！」と歓喜。「学生時代の自分に見せたいですね。とんでもない未来が待ってるぞ…！ って。頑張ります！」と、改めて今回の就任への気持ちを引き締めた。（modelpress編集部）
◆原嘉孝コメント
バレーボールネーションズリーグ応援サポーターのお話をいただいて、素直にとてもうれしかったです。学生時代の自分が聞いたらとても喜ぶと思います。それと同時に責任のある立場をいただき、身の引き締まる思いです。少しでもチームの魅力が伝わるように熱量を上げて応援をしていきます！今回応援サポーターに就任するにあたって、僕自身も試合の見方をアップデートする必要があると思っていて、単に試合を見届けるというより、勝敗を分ける1点を取るその瞬間、なぜあのプレーが効いて得点に繋がるのか、そこまで細かく追える状態まで勉強して試合を見たいと思っています。学生時代に部活でバレーボールを経験していたこともあって、点差が開いてしまった時などは選手のメンタル面の重要性も痛感しています。だからこそ僕は客席から熱い言葉で少しでも会場をホットにして、良い状態でプレーに集中していただけるような応援をしていきたいと思っています。バレーボールを応援している方もまだ触れたことがない方も、これを機にバレーボールの奥深さ、熱さみたいなものを体感いただきたいです。僕も熱量を持ってしっかりとサポートさせていただきますので、ぜひ一緒に日本バレーを盛り上げましょう！ 頑張れ！ 日本！！
◆「バレーボールネーションズリーグ2026」日本戦放送日程（※応援サポーターはTBS系列の放送のみ出演）
【海外ラウンド（BS-TBSで放送）】
「女子・第1週＠カナダラウンド」
6月4日（木）日本vsフランス
6月6日（土）日本vsウクライナ
6月7日（日）日本vsドイツ
6月8日（月）日本vsカナダ
「男子・第1週＠中国ラウンド」
6月10日（水）日本vsウクライナ
6月12日（金）日本vsポーランド
6月13日（土）日本vs中国
6月14日（日）日本vsスロベニア
「女子・第2週＠フィリピンラウンド」
6月17日（水）日本vsセルビア
6月19日（金）日本vsチェコ
6月20日（土）日本vsドミニカ共和国
6月21日（日）日本vsイタリア
「男子・第2週＠フランスラウンド」
6月24日（水）日本vsセルビア
6月27日（土）日本vsイラン
6月28日（日）日本vsアメリカ
6月29日（月）日本vsフランス
【日本ラウンド（TBS系列で生中継）】
「女子・第3週＠Asueアリーナ大阪」
7月8日（水）日本vsブラジル
7月9日（木）日本vsタイ
7月11日（土）日本vsトルコ
7月12日（日）日本vsポーランド
「男子・第3週＠Asueアリーナ大阪」
7月15日（水）日本vsイタリア
7月16日（木）日本vsカナダ
7月17日（金）日本vsベルギー
7月19日（日）日本vsアルゼンチン
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