Snow Man佐久間大介「&be」ブランドアンバサダー就任 自身の“プロクオリティ”な部分とは
【モデルプレス＝2026/04/24】Snow Manの佐久間大介が「&be（アンドビー）」のブランドアンバサダーに就任。4月24日より佐久間が出演する新CM『ベースメイクはUVプライマー』篇を「&be（アンドビー）」公式サイトならびに公式YouTube、Instagram、X（旧Twitter）、TikTokの各SNSで公開する。
【写真】スノメンバー、色気を纏ったビジュアル披露
2025年2月より「&be HAIR（アンドビーヘア）」のブランドアンバサダーを務める佐久間。自然体でありながらも細部にまでこだわり抜き、常に進化し続けるその姿勢は、「自分らしさ」と「プロクオリティ」の両方を追求する「&be」のコンセプトとも深く重なり、起用に至った。また、ブランドアンバサダー就任を記念して、新CM『ベースメイクはUVプライマー』篇を公開。佐久間の凛とした表情はもちろん、「&be」のベースメイクアイテムで仕上げた美しい「ツヤ肌」も見どころとなっている。
「&be HAIR（アンドビーヘア）」を含めると、今回で3回目となる「&be」と佐久間のタッグ。撮影現場では、ブランドプロデューサー・河北裕介氏がヘアメイクはもちろん、細やかなアングルまで自らディレクションを行い、よりセクシーに見えるビジュアルを追求。その様子を見た佐久間は、「『&be』の撮影では河北さんに色気を作っていただけるので、僕はそれを纏うだけ」と語り、現場での深い信頼関係がうかがえた。また、河北氏が担当したヘアメイクについては、「重くなく、本当に軽やか。撮影中もメイク直しがいらないぐらいずっと綺麗で、それだけ『&be』のアイテムは崩れにくいんだなって改めて実感しました！」と、「&be」のアイテムの高い機能性と軽やかな使い心地を絶賛していた。
「&be」のアイテムを実際に使用すると、仕上がりの綺麗さを実感するという佐久間は、「&be」のアイテムの中で今回の撮影でも使用した「&be UVプライマーリッチモイスト」、「&be テンシーラーUVプラス」、「&be ラスティングクッションファンデーション」がお気に入りとのこと。特に「&be テンシーラーUVプラス」については、「くまが出やすかったりするんですけど、カバー力がすごいなと思いました。肌のトラブルを隠したりするのがメイクの中でも重要だったりするじゃないですか。（肌への）アプローチがやさしいのと、それでいてちゃんと隠れるっていう安心感がすごいですよね」と、魅力を伝えた。
“プロクオリティの輝く肌”に導く「&be UVプライマーリッチモイスト」にちなみ、佐久間に自身のプロクオリティだと思うことについて聞くと、仕事のさまざまな現場で「誰とでも仲良くなれちゃうというか、すぐ話しかけちゃうんですよね。撮影現場のみんなと仲良くなれて、楽しかったねって撮影を終われるのは自分でも特技だと思っています」と佐久間。河北氏が「とにかく周りの人が佐久間くんのファンになって帰っていく！」と伝えると、満面の笑みを浮かべ「みなさんに、また（一緒に）仕事したいねと言ってもらえることが多いのは嬉しいです」と、今回も持ち前のコミュニケーション力と人柄で、終始明るく楽しい雰囲気で撮影を行っていた。（modelpress編集部）
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◆佐久間大介「&be」ブランドアンバサダー就任
2025年2月より「&be HAIR（アンドビーヘア）」のブランドアンバサダーを務める佐久間。自然体でありながらも細部にまでこだわり抜き、常に進化し続けるその姿勢は、「自分らしさ」と「プロクオリティ」の両方を追求する「&be」のコンセプトとも深く重なり、起用に至った。また、ブランドアンバサダー就任を記念して、新CM『ベースメイクはUVプライマー』篇を公開。佐久間の凛とした表情はもちろん、「&be」のベースメイクアイテムで仕上げた美しい「ツヤ肌」も見どころとなっている。
◆佐久間大介、セクシーに見えるビジュアル追求
「&be HAIR（アンドビーヘア）」を含めると、今回で3回目となる「&be」と佐久間のタッグ。撮影現場では、ブランドプロデューサー・河北裕介氏がヘアメイクはもちろん、細やかなアングルまで自らディレクションを行い、よりセクシーに見えるビジュアルを追求。その様子を見た佐久間は、「『&be』の撮影では河北さんに色気を作っていただけるので、僕はそれを纏うだけ」と語り、現場での深い信頼関係がうかがえた。また、河北氏が担当したヘアメイクについては、「重くなく、本当に軽やか。撮影中もメイク直しがいらないぐらいずっと綺麗で、それだけ『&be』のアイテムは崩れにくいんだなって改めて実感しました！」と、「&be」のアイテムの高い機能性と軽やかな使い心地を絶賛していた。
「&be」のアイテムを実際に使用すると、仕上がりの綺麗さを実感するという佐久間は、「&be」のアイテムの中で今回の撮影でも使用した「&be UVプライマーリッチモイスト」、「&be テンシーラーUVプラス」、「&be ラスティングクッションファンデーション」がお気に入りとのこと。特に「&be テンシーラーUVプラス」については、「くまが出やすかったりするんですけど、カバー力がすごいなと思いました。肌のトラブルを隠したりするのがメイクの中でも重要だったりするじゃないですか。（肌への）アプローチがやさしいのと、それでいてちゃんと隠れるっていう安心感がすごいですよね」と、魅力を伝えた。
◆佐久間大介、自身の“プロクオリティ”な部分とは
“プロクオリティの輝く肌”に導く「&be UVプライマーリッチモイスト」にちなみ、佐久間に自身のプロクオリティだと思うことについて聞くと、仕事のさまざまな現場で「誰とでも仲良くなれちゃうというか、すぐ話しかけちゃうんですよね。撮影現場のみんなと仲良くなれて、楽しかったねって撮影を終われるのは自分でも特技だと思っています」と佐久間。河北氏が「とにかく周りの人が佐久間くんのファンになって帰っていく！」と伝えると、満面の笑みを浮かべ「みなさんに、また（一緒に）仕事したいねと言ってもらえることが多いのは嬉しいです」と、今回も持ち前のコミュニケーション力と人柄で、終始明るく楽しい雰囲気で撮影を行っていた。（modelpress編集部）
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