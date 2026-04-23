ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「クラスでトラブルになってるよ」息子の発言は嘘？本当？ 当事者の… 「クラスでトラブルになってるよ」息子の発言は嘘？本当？ 当事者のママ友には伝えるべき？ 「クラスでトラブルになってるよ」息子の発言は嘘？本当？ 当事者のママ友には伝えるべき？ 2026年4月23日 23時5分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 子どもの嘘ってある程度は成長の一部でもありますが…これだけ頻繁だと、さすがに心配になりますよね。しかも嘘の影響がじわじわと広がって、お友達の仲間外れ問題にまで発展してしまったようで…。ママ友に伝えるべきか、それとも見守るべきか…どうしたらいいのでしょう。>>【まんが】子どもの嘘を信じるママ友(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】子どもの嘘を信じるママ友 「退職金か、娘の人生か」…父親が迫られた最後の選択とは【姉が帰らない理由 第12話】 「俺を見捨てないで」「もっと必死に求めてくれよ」妻からも彼女からも愛が欲しいの？ 自分勝手な夫の言い分【同じ女に二度奪われた夫 Vol.17】