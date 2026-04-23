子どもの嘘ってある程度は成長の一部でもありますが…これだけ頻繁だと、さすがに心配になりますよね。

しかも嘘の影響がじわじわと広がって、お友達の仲間外れ問題にまで発展してしまったようで…。

ママ友に伝えるべきか、それとも見守るべきか…どうしたらいいのでしょう。

>>【まんが】子どもの嘘を信じるママ友

(ウーマンエキサイト編集部)