新生活。初めての一人暮らし。部屋の掃除は全部自分でやらないといけません。

「明日でいいや」とサボってしまう。わかります、その気持ち。まず掃除機をヨイショととり出して、電源コードをコンセントにつなぐ。使い終わったら、電源コードを束ねて収納する。この手間が掃除を後回しにしてしまうんですよね。

サッと取って、パッと掃除

今回掃除のやる気を後押ししてもらうべく、購入したのはSharkの「EVOPOWER EX WV406J」。

その特徴はなんといってもコードレスとハンディサイズ。

バッテリー式で、本体は約680gと片手でひょいと持ち上げられる重量感なんです。

Photo:ますえい

アクセサリーが4つ付いてくるので、1人暮らしのワンルームを網羅的に掃除できます。

・ブラシ付き隙間用ノズル ・マルチノズル ・ミニモーターヘッド ・フローリング用延長ノズル

実際に使ってみます。

Photo:ますえい

ブラシ付き隙間用ノズルが、細い隙間やサッシにスルッと入り込みホコリを吸引。

Photo:ますえい

マルチノズルの角張った形状なら、部屋の角のホコリまで吸い取ります。

Photo:ますえい

ミニモーターヘッドは、ベッドカバーを吸わずに、髪の毛や寝具の繊維だけをキレイに掃除してくれます。

Photo:ますえい

フローリング用延長ノズルを使えば、立ったままスイスイ掃除できますよ。ハンディタイプだからと、かがんで床掃除しなくてもOK。

Photo:ますえい

アクセサリーはドックにスッキリ収納できます。スッキリ収納できるのはありがたいのですが、なぜかアクセサリーは3つしか収納できません。残り一つは本体に装着しっぱなしか、立てかけるしかなさそう…。

EVOPOWER EX WV406Jは専用のドックで充電されます。

Photo:ますえい

掃除が終われば、本体裏の「ゴミ捨てボタン」でゴミをポイっと。フタは開く勢いが強く、ゴミが飛び散りやすいので、ゴミ箱に近づけて捨てましょう。

エコモードでお隣さんに気を使わず掃除

アパートで掃除機をかけると、お隣さんに迷惑になりそう、とちょっと申し訳ない気持ちになりますよね。でもご安心を。

Sharkの「EVOPOWER EX WV406J」には、静かに掃除できるエコモード機能があるんです。

Photo:ますえい エコモード

エコモードにすると、声を張り上げなくても、会話が成立するほど控えめな吸引音になります。

その他に標準モード、ブーストモードも搭載。

Photo:ますえい ブーストモード

ブーストモードは吸引力が上がるものの、キーンという高音が気になります。お昼にがっつり掃除するときに使うのがおすすめ。

新生活や一人暮らしの掃除をサボらない掃除機

Sharkの「EVOPOWER EX WV406J」を使えば、もう掃除をサボることはありません。ドックから取って、気になるホコリをボタンひとつで掃除できるから。

エコモードを使えば、夜でもお隣さんを気にせずパパっと掃除ができます。

Photo:ますえい

「掃除は明日でいいや」がなくなり、常にキレイな部屋を維持できるというわけです。

友達をいつ連れてきても、相手から「キレイな部屋だね」と褒められますよ！