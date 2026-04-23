俳優の松平健さん（72）が、映画『ミニオンズ』シリーズ最新作『ミニオンズ＆モンスターズ』の日本語吹き替えキャストとして出演することが23日に発表されました。

映画『ミニオンズ＆モンスターズ』（8月7日全国公開 配給元：東宝東和）は、2022年に日本公開された『ミニオンズ フィーバー』から4年ぶりとなるシリーズ最新作。“映画の都”ハリウッドを舞台に、ミニオンズが自分たちで“モンスター映画”を作ろうと本物のモンスターを召喚することから、大事件を巻き起こしながら大暴れする物語です。松平さんはミニオンたちの夢をサポートする映画監督・マックスを演じます。

元々『ミニオンズ』が大好きだったという松平さんは「何をしゃべっているか分からないところがかわいいし面白い」とミニオンの魅力を明かしました。

また、“エンターテインメントを届け続ける秘けつ”を聞かれると「自分が楽しんで笑顔を届けること。常に新しいことに挑戦してお客さんに喜んでもらえるようなことをずっとしたい。私が笑顔を届けたいと思っていれば、皆さんの笑顔を見て、それがますます倍増していく」と思いを語りました。