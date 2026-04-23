お笑いコンビ「とんねるず」の木梨憲武（64）が23日、神奈川県・川崎市のスペルノーヴァカワサキで、演歌歌手田中あいみ（25）の新曲記念ライブ「田中とジョージのみんな来てよLIVE！〜憲ちゃんもくるよね？〜vol.2」にゲスト出演した。

木梨はタレントの所ジョージ（71）と田中とともに新曲「優柔不断 with 木梨憲武・所ジョージ」を22日にリリースした。同曲は木梨がプロデュースし、所が作詞作曲を担当する作品の第2弾。アップテンポの曲調に「BANG BANG BANG」というフレーズで集まった200人のファンを震わせた。

ライブ前には3人による取材対応も行った。木梨は30分ほど遅れて到着。報道陣に紛れ「ヨッ！！」と軽快に登場した。所から「制作者側に回るんじゃないよ！！」とツッコまれ、「所さんの目がテン！のロケに行っていました」ととぼけていた。

木梨はがんで闘病中のとんねるずの相方、石橋貴明（64）についても語った。「貴明が治り次第デカいところで（ライブを）やる。まだ何の展開もない。治ったらスタンバイに入るんじゃないんでしょうか。（音楽プロデューサーの）後藤次利さんと貴明でやりますんで。僕には知らせてくれない。GO待ちです」と告白。「体調は、みんなに伝わるのが遅いくらい。みんなと同じくらいです」と明かした。

前日にはM.C.ハマーの人形を2つ買ったといい「貴明に一つ買いました。誰か経由で送ります」と口にした。

ライブでは1992年にリリースした「ガラガラヘビがやってくる」や野猿の「叫び」、矢島美容室の「ニホンノミカタ―ネバダカラキマシタ―」のとんねるず関連3曲も披露。歌でワンフーを沸かせた。