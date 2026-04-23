DJI Lito 1

DJIは、初心者でも使いやすい“空撮ビギナー”向けのカメラドローン「DJI Lito」シリーズ2機種を4月23日より発売する。1/1.2インチCMOSセンサー搭載の「Lito 1」と、1/1.3インチCMOSセンサー搭載の上位モデル「Lito X1」を用意。商品構成と価格は以下の通り。

DJI Lito 1シリーズ

・DJI Lito 1 47,520円

・DJI Lito 1 Fly Moreコンボ(DJI RC-N3) 69,300円

DJI Lito X1シリーズ

・DJI Lito X1 54,450円

・DJI Lito X1 Fly Moreコンボ(DJI RC 2) 95,700円

・DJI Lito X1 Fly Moreコンボ Plus(DJI RC 2) 108,900円

DJI Lito 1 Fly Moreコンボ

DJI Lito X1

Litoシリーズは、ドローン初心者でも安心して飛行できるよう、複数の安全システムを搭載しているのが特徴。

Lito 1/X1ともに、5ルクスの低照度下でも機能する全方向障害物検知機能を搭載。全方向ビジョンシステムが崖や壁などの障害物を認識し、機体はその障害物を能動的に回避するため、離陸から着陸まで安心して、フライトや撮影に集中することができる。

Lito 1は、1/2インチCMOSセンサーとf/1.8の絞りに対応。最大8K解像度の写真と4K解像度の動画を撮影でき、ズームやクロップを行なってもシャープなディテールを保持できる。

DJI Lito 1

上位のLito X1は、1/1.3インチCMOSセンサーとf/1.7絞りを採用したカメラを搭載。最大14ストップのダイナミックレンジと10-bit D-Log M対応のHDR動画撮影に対応している。

さらに前向きLiDARを搭載しており、障害物を検知する精度が向上。複雑な環境下でも、より安全に飛行することができる。

また、アクティブトラック、クイックショット、マスターショット、ハイパーラプス、パノラマなどの撮影モードを搭載。飛行スキルがなくても、初めて離陸した瞬間からプロレベルの映像が撮影できる。

DJI Lito X1

どちらのモデルも、標準のインテリジェント フライトバッテリー使用時には最大36分の飛行が可能。最大10.7m/sの耐風性能を備え、風の強い環境下でも安定してホバリングや飛行が行なえる。

クイック転送を使用すると、Wi-Fi 6使用で最大50MB/sでのファイル転送が可能。上位Lito X1には、42GBの内部ストレージも搭載している。