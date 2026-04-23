「日経225オプション」5月限コール手口情報（23日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、23日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2026年5月限・SQ 5月8日）の売買動向は以下の通り。
◯6万125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
◯6万円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 17( 17)
SBI証券 33( 7)
バークレイズ証券 5( 5)
楽天証券 3( 3)
岩井コスモ証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万9625円コール
取引高(立会内)
バークレイズ証券 6( 6)
ABNクリアリン証券 6( 6)
◯5万9500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
松井証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
◯5万9250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
◯5万9000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯6万125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
◯6万円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 17( 17)
SBI証券 33( 7)
バークレイズ証券 5( 5)
楽天証券 3( 3)
岩井コスモ証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
取引高(立会内)
バークレイズ証券 6( 6)
ABNクリアリン証券 6( 6)
◯5万9500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
松井証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
◯5万9250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
◯5万9000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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