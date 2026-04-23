会議で話せない人は意外と知らない？あがり症を克服し堂々と発言できるようになる3つの実践的手法
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話し方コーチのたく氏が自身のYouTubeチャンネルで「【会議で発言する人必見】会議での話し方とあがり症を克服する方法【会議/話し方/スピーチ】」と題した動画を公開した。会議で緊張して頭が真っ白になってしまう「あがり症」の根本的な原因と、堂々と発言できるようになるための具体的な手法を解説している。
動画ではまず、あがり症の原因について「能力不足でもメンタルの弱さでもない」と指摘。会議という場を脳が「危険な場所」と認識し、防衛本能として思考をシャットダウンさせてしまうことが原因だという。そのため「『落ちつこう』と興奮を抑えようとするから無理がある」と語り、緊張は責任感の表れであると捉え直す重要性を説いた。
その上で、会議で堂々と話すための実践的な3つの手法を提示している。1つ目は「腹式呼吸の習慣化」だ。胸式呼吸では肺に酸素が行き届かず声が震えやすくなるため、腹式呼吸で副交感神経を優位にし、心身を落ち着かせる効果があるという。2つ目は「焦点変更」。意識のフォーカスを「自分がどう思われるか」という内側から、「チームのために伝える」という外側へ向けることで、自意識過剰な状態から抜け出せると語る。
3つ目は「型で話す」こと。「PREP法（結論・理由・具体例・結論）」などの決まった構成に沿って話すことで、次に何を話すか迷うことがなくなり、心に余裕が生まれると解説している。これらの手法を日常的に練習し実践することで、会議での苦手意識を克服し、自信を持って発言できるようになるだろう。
動画ではまず、あがり症の原因について「能力不足でもメンタルの弱さでもない」と指摘。会議という場を脳が「危険な場所」と認識し、防衛本能として思考をシャットダウンさせてしまうことが原因だという。そのため「『落ちつこう』と興奮を抑えようとするから無理がある」と語り、緊張は責任感の表れであると捉え直す重要性を説いた。
その上で、会議で堂々と話すための実践的な3つの手法を提示している。1つ目は「腹式呼吸の習慣化」だ。胸式呼吸では肺に酸素が行き届かず声が震えやすくなるため、腹式呼吸で副交感神経を優位にし、心身を落ち着かせる効果があるという。2つ目は「焦点変更」。意識のフォーカスを「自分がどう思われるか」という内側から、「チームのために伝える」という外側へ向けることで、自意識過剰な状態から抜け出せると語る。
3つ目は「型で話す」こと。「PREP法（結論・理由・具体例・結論）」などの決まった構成に沿って話すことで、次に何を話すか迷うことがなくなり、心に余裕が生まれると解説している。これらの手法を日常的に練習し実践することで、会議での苦手意識を克服し、自信を持って発言できるようになるだろう。
YouTubeの動画内容
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