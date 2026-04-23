シーライオン6の大きな魅力は価格

AWDも望外のバーゲンプライス

BYDのPHEVモデル、シーライオン6の販売がスタートした。BYDは2023年のATTO 3上陸以降、日本でのラインアップはBEVのみとなっていた。だが海外では以前からエンジン車も製造しており、グローバルで見るとPHEVの販売比率はかなり高い。なお、世界初のPHEV量産車は、2008年にBYDが世に送り出したモデルである。

シーライオン6は、昨年秋のジャパンモビリティショー2025で発表。BYDの日本上陸第5弾となり、初のPHEVとして注目されている。正式発売までの約1カ月間で300台ほどの先行予約を獲得したという。

シーライオン6の大きな魅力は価格だ。ラインアップは駆動方式の違いによる2グレード。日本車ではハリアーやアウトランダーPHEVに匹敵する車格にもかかわらず、FWD（＝前輪駆動）は何と400万円を切る398万2000円。相当のインパクトがある。448万8000円のAWDだって内容を考えると望外のバーゲンプライスだ。

もちろん安普請な印象は皆無。兄貴分のBEV、シーライオン7をスポーティにした印象のスタイリングはまとまりがあり、19インチのブラックアルミホイールがよく似合う。ボディサイズは伸びやかな4775×1890×1670mm。幅は広めだが、日本の道路環境でも持て余す心配はない。シートレイアウトは2列で、乗車定員は5名である。

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）