牛角の「デザート食べ放題」が全店・全コースに拡大！七輪で炙ったドーナツにアイスを合わせた″温×冷スイーツ″も見逃せない。

牛角は、2026年4月23日から、全国の牛角全店で食べ放題全コースに「デザート食べ放題」を導入しました。

プチデザートだから気軽に楽しめる

2025年10月に一部店舗でスタートした牛角の「デザート食べ放題」。焼肉時間の中でも気軽に楽しめるラインアップが支持され、牛角全店・食べ放題全コースへの導入が決定しました。アイスやケーキ、炙って楽しむドーナツなど、各コースに応じたデザートが用意されています。オーダーバイキング形式です。

・5種のアイス、杏仁豆腐

アイスは、気軽にいろいろ楽しめるプチサイズ。「バニラアイス」「牛角アイスバニラ」「抹茶アイス」「牛角アイス抹茶」「季節のシャーベット」の5種類です。「なめらか杏仁豆富」も要チェック。

・スイートポテトケーキ

しっとりとなめらかな口当たりと、さつまいもの自然な甘みを活かしたやさしい味わいが特徴です。

・炙ってドーナツアイス

七輪で炙った香ばしいドーナツに、バニラアイスを合わせるデザートも登場。焼肉屋だから楽しめる"温×冷スイーツ"です。

・大人の珈琲ゼリー

甘くないコーヒーゼリーに、なめらかなホイップクリームを合わせた大人味のデザートです。

牛角の食べ放題コースは、お気軽コース（3058円）、焼肉堪能コース（3718円）、牛角コース（4158円）、牛タンコース（5478円）、黒毛和牛コース（6578円）の5種類。

各コース90分制。未就学児は無料、小学生は半額、65歳以上は550円引きです。

コースによって食べ放題のデザートの品数や内容が異なります。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部