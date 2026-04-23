【TGIF2026】週プレ賞は誰の手に？デジタル写真集デビューをかけたWeb投票がスタート！

【週プレ×TGIF】「春の週プレ賞」Web投票が4月22日（水）スタート！

撮り下ろしグラビア撮影＆デジタル写真集発売を賭けた投票企画が開幕。

『週刊プレイボーイ』公式ECサイト「週プレ グラジャパ！」と、日本最大級のグラビアアイドルイベント「TGIF」による連動企画が今年も幕を開ける。最優秀賞である「春のTGIF ONLINE 2026 週プレ賞」の受賞者には、撮り下ろしグラビアの撮影とデジタル写真集の発売が約束される。まさに次世代のスター候補にとって登竜門といえる舞台。

グランプリの選考基準は、現場審査とエントリーシートの内容、そして本日4月22日（水）から特設サイトで始まるWeb投票の結果を合わせた総合評価。投票権は、グラジャパ！無料会員なら1日1回、週プレ プラス！会員であれば1日2回まで与えられる。グラビア界の未来を担う新たな才能を、その一票で後押ししてほしい。

【投票概要】

投票受付期間：2026年4月22日（水）～4月29日（水）

特設サイトURL：https://www.grajapa.shueisha.co.jp/tgif2026_spring

※Web投票は1日1回（『週プレ プラス！』会員は1日2回）まで可能です。投票回数は毎日午前0時にリセットされます。

【各種リンク】

無料会員登録はコチラ：https://www.grajapa.shueisha.co.jp/signup

『週プレ プラス！』入会はコチラ：https://www.grajapa.shueisha.co.jp/signin?backUrl=https%3A%2F%2Fwww.grajapa.shueisha.co.jp%2Fplus%2Fsubscription

週プレTGIF取材班がオススメする”バズ確アイドル”

投票に先駆けて週プレTGIF取材班が現場で発掘した”バズ確アイドル”たちをご紹介します。あなたの新たな推しメンを見つけてくださいっ！（取材・文／TGIF週プレ取材班 撮影／後野順也）

〇犬乃かりん（すてねこキャッツ）

クリっとした目が印象的なアイドルグループ「すてねこキャッツ」の青色担当。以前からルックスは抜群な印象ですが、最近さらに洗練されてビジュレベル上昇中！清楚感ある色白ボディと若干気だるげな雰囲気のギャップもクセになります！バラエティ番組で存在感を発揮するトーク力も武器！（編集部・小渕）

犬乃かりん ©後野順也／集英社

【プロフィール】

犬乃かりん（いぬの・かりん）

2003年1月23日生まれ／秋葉原出身／身長161cm／血液型Ａ型

公式X【＠inu_cats0123】

〇ひじん（AZの理由）

日本出身の韓国人、ひじんちゃん。丸顔×童顔でお肌も白くてもちもちスベスベ。グラビア好きさんにめちゃくちゃ刺さりそうな癒し系。愛嬌もたっぷりで話すとより好きになります♪グラビアがんばりたいそうなので、みなさん応援してあげてくださいッ！ （編集部・金髪）

ひじん ©後野順也／集英社

【プロフィール】

ひじん（ひじん）

2005年9月9日生まれ／神奈川県出身／身長156cm／血液型O型

公式X【＠hjn_0509】

〇木々なえ（すてねこキャッツ）

お人形みたいな瞳がとっても可愛いなえちゃんはアメリカと日本のクォーター。低身長だけどバストはボリューム感たっぷりなNiceBody！初参加ながら元気いっぱいでえちえち、白い水着がよく映えていました！なえちゃんから目が離せません！！

木々なえ ©後野順也／集英社

【プロフィール】

木々なえ（きき・なえ）

12月7日生まれ／茨城県出身／身長151cm／血液型Ａ型（たぶん）

公式X【@kiki_cats1207】

〇真城はあと（FLAPSTAR）

虚乳ガール誕生！誰よりも目立つのヒモ水着を着用して気合十分にTGIFに挑んでいましたが、直前でギリギリすぎてNGに。そのガッツと明るさに拍手！バラエティもいけるのでは？常時脱げるようにマイクロビキニとニップレスも持ち歩いているそうです。なんで？（カメラマン：後野）

真城はあと ©後野順也／集英社

【プロフィール】

真城はあと（ましろ・はあと）

5月20日生まれ／福島県出身／血液型O型

公式X【@Heart_flapstar】

〇五百木いお（MelMi）

SNSで気になっていた五百木いおちゃん。生で見ても1mmも変わらない美貌とスタイルで驚きました。「実は2次元なんです」って言われても信じちゃいそうなキラキラアイドルオーラも推しどころ★ エントリーシートに書いてくれていた特技、いお語と目玉リレーというのもよく分からなくて気になります。やっぱり２次元の住人なのでは……。（編集部・金髪）

五百木いお ©後野順也／集英社

【プロフィール】

五百木いお（いおき・いお）

11月21日生まれ／京都府出身／身長158cm／血液型Ｏ型

公式X【@iochanyade】

〇福田はな (Cherie!)

桃？ ここまできれいな、プリッと丸いお尻はここ数年見たことがない！ グラビア歴半年、アイドル1年目のフレッシュさあふれる笑顔もナイスです。日本語、中国語、韓国語を話せるトリリンガルな一面も魅力。ちなみに絶賛大喜利勉強中だそう。ぜひお題を振ってあげてください！（編集部：鶴田）

福田はな ©後野順也／集英社

【プロフィール】

福田はな（ふくだ・はな）

11月13日生まれ／埼玉県出身／身長153cm／血液型Ａ型

公式X【@cherie_hana】

〇宇佐美りな

ボンキュボンとはまさにこのこと。どこにいても目を惹くスタイルが圧巻だったので選ばせていただきました。台湾にファンも多いらしく、最近は中国語も勉強中とのこと。世界進出も視野に入れているか！？ 上智大学出身で頭も良い宇佐美りなさん。名前を憶えていて損なし！（カメラマン：後野）

宇佐美りな ©後野順也／集英社

【プロフィール】

宇佐美りな（うさみ・りな）

2000年3月30日生まれ／東京都出身／身長162cm／血液型Ａ型

公式X【@usamirina330】

〇豆塚あみ（きゅ～くる）

アイドル大好き！人間大好き！愛嬌たっぷりなまめちゃん。美白ボディと黒髪ロングのコントラスト、ふにゃっとした笑顔に見え隠れする八重歯がとってもキュート！撮影姿を見ているだけでメロメロになってしまう愛され力抜群の持ち主。好き不可避だッ！（編集部：後藤）

豆塚あみ ©後野順也／集英社

【プロフィール】

豆塚あみ（まめつか・あみ）

2003年6月20日生まれ／神奈川県出身／身長159cm／血液型O型

公式X【＠cu_clu_ami】

〇志賀乃愛（アイドルカレッジ）

妹系の黒髪美少女を発見！乃愛ちゃんを見ていると、頼まれてもいないのに「こんな場所で撮影したら、あんな衣装を着たら……」と、グラビアアイデアがどんどん湧いてくるなあと思いました。とにかく私は浴衣を着てほしいです！一生懸命にコツコツと努力できる性格だそうなので、体型維持が大変なグラビア界でも重宝される存在になるのでは！？がんばってほしい！ （編集部・金髪）

志賀乃愛 ©後野順也／集英社

【プロフィール】

志賀乃愛（しが・のあ）

2006年7月26日生まれ／新潟県出身／身長154cm

公式X【＠ic_noatan】

その他の全参加アイドル一覧は、特設サイトをご覧ください！

TOKYO GRAVURE IDOL FESTIVAL（TGIF）とは

世界最大のアイドルフェスティバル「TOKYO IDOL FESTIVAL」から誕生した、グラビア界最大級の祭典です。4月20日・21日の2日間にわたり開催され、総勢150名近いアイドルたちがステージに集結し、華やかな水着姿を披露。