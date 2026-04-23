＜速報＞青木瀬令奈が「前澤杯」で快挙達成 女子選手として史上初のアンダーパー
＜前澤杯 初日◇23日◇MZ GOLF CLUB（千葉県）◇6652ヤード・パー72＞国内男子ツアーの第1ラウンドが進行している。主催者推薦で出場している女子プレーヤー・青木瀬令奈が5バーディ・2ボギー・1ダブルボギーの「71」をマーク。女子としてはツアー史上初のアンダーパーを記録した。
【写真】清本美波さんはミニスカスタイルです
前半では5バーディ（1ダブルボギー）を叩き出し、3アンダーの好スコアでハーフターンした。後半のインコースでは2つ落としたものの、トゥデイアンダーに踏みとどまってホールアウト。これまでミシェル・ウィー（米国）や宮里藍らが跳ね返されてきたアンダーの壁を打ち破った。9アンダー・単独首位に中西直人。3打差2位タイに藤本佳則と諸藤将次、4打差4位タイには?川泰果、宮里優作ら9人が続いている。青木と同じく女子選手の清本美波と横山翔亜は、それぞれ1オーバー・91位タイ、4オーバー・99位タイにつけている。昨年覇者の小西たかのりは3アンダー・29位タイ。約1年ぶりツアー参戦の片山晋呉も同順位でホールアウトしている。今大会の賞金総額は2億円。優勝者には4000万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜随時更新＞前澤杯のリーダーボード
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