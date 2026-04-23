ボッシュホームコンフォートジャパンは、日立ルームエアコン「白くまくん Eシリーズ」全8モデルを2026年4月27日に発売する。

冷房シーズン前に自動で点検する機能搭載

室内空間に調和するラウンド形状の室内機デザインを採用。省エネ性に加え、清潔性や快適性を実現する各種機能を引き続き搭載する。

内部の汚れを自動で凍結させて洗い流す「凍結洗浄Light」（室内機）および「凍結洗浄」（室外機）を搭載。汚れがたまりやすい内部の通風路およびフラップに、汚れにくいステンレス素材を採用する。また、フィルターをステンレスでコーティングすることで、従来と比べ網目が小さく平らなため、細かな繊維などのホコリや汚れを捕集する。

上下フラップに加え左右ルーバーもリモコンでスイングさせたり、好みの角度に固定させたりできる。

設定した時間だけ運転を行ったあとに停止する「みはっておやすみ」タイマーを備える。「おやすみ」運転中は室内の運転音を抑え、快適な眠りを妨げない。リモコンの「ecoこれっきり」ボタンを押すと、部屋の状況に合わせた運転モードを自動で選択し、快適かつ省エネで運転を行う。

このほか、エアコンを頻繁に使用する冷房シーズンの前に、正常に運転するか、故障がないかを自動で点検する「シーズン前自動点検」を搭載する。

単相100ボルトは、冷房能力2.2kW/2.5kW/2.8kW/3.6kWの4モデル。単相200ボルトは、冷房能力4.0kW/5.6kW/6.3kW/7.1kWの4モデルを用意する。

室内機のカラーはスターホワイト。

いずれも価格はオープン。