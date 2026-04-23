元テレビ東京プロデューサーの佐久間宣行氏が、パーソナリティーを務める22日深夜放送のニッポン放送「佐久間宣行のオールナイトニッポン0」（水曜深夜3時）に出演。芸能人の楽屋事情を語った。

この日はさまぁ〜ずがゲスト出演。コンビ仲の良さが話題になると、大竹一樹が「楽屋が一緒だからね、今も」と報告。佐久間氏が「さまぁ〜ずさんぐらいのキャリアだと、仲悪くなくても別にするじゃないですか。打ち合わせとか別にしたいから」と驚くと、大竹は「スタッフに気を使わせちゃうじゃない。わざわざ2カ所行って、意見が違ったらまた行ったり来たりになっちゃうから。マネジャーもいるところないだろうし」と理由を語った。

佐久間氏は「ブラマヨは結構同じ楽屋でした」とお笑いコンビ、ブラックマヨネーズについてもトーク。「1回こっちが気を使って（楽屋を）分けたら、吉田（敬）さんがわざわざ俺とかスタッフのところに来て『俺ら一緒の方がありがたいです』って言ってました。多分、めちゃくちゃ売れてる時期に会話がなくなったからかもしれないですけど」と想像した。

さらに「あとこんなに売れてるのに同じ楽屋なんだと思ったのは、嵐ですね」と明かすと、さまぁ〜ずも声をそろえて「ああすげえ」とひと言。佐久間氏は「嵐、同じ楽屋なんだと思った。何かの時に。ビックリしましたけど、打ち合わせに行ったら」と振り返り「相葉（雅紀）君と打ち合わせに行くと嵐全員いるっていう。緊張しちゃう」と笑っていた。