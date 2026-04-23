「꼬리곰탕（コリコムタン）」の意味は？コムタンよりも手間のかかるもの！【韓国語クイズ】

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韓国料理でよく耳にする韓国語を出題！クイズ形式で言葉を覚えて、日常生活や旅行に役立ててくださいね。

「꼬리곰탕（コリコムタン）」の意味知ってる？

「꼬리곰탕（コリコムタン）」という言葉を聞いたことはありますか？

ヒントは、付け合わせで出てきたらうれしいものです！

「꼬리곰탕（コリコムタン）」はどういう意味なのでしょうか。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「テールスープ」でした！

「꼬리곰탕（コリコムタン）」とは、「꼬리（コリ）」＝「しっぽ」、「곰탕（コムタン）」＝「煮込みスープ」という意味の言葉です。

牛のしっぽを長時間煮込んでつくられる、深い旨味とまろやかな味わいが特徴です。

また、栄養価も高く、韓国ではご飯と一緒に食べることが多いそうですよ。

あなたはわかりましたか？

覚えておいて、韓国食品のお店や韓国ドラマなどでもチェックしてみて！

ぜひ友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。

《参考文献》
・『Kpedia』
・『SEOULnavi』

ライター Ray WEB編集部